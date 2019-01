Lazio-Juventus, bianconeri in difficoltà: zero tiri tentati nel primo tempo

La Juventus conquista tre punti d'oro con la Lazio, ma che fatica: primo tempo da dimenticare per gli uomini di Allegri, in balia dei biancocelesti.

Una Juventus nel complesso insufficiente è riuscita ad avere la meglio sulla Lazio, nettamente migliore ma allo stesso tempo non cinica sottoporta: i biancocelesti avrebbero potuto segnare molti goal in più, fermati dalle parate di un Szczesny in grandissima forma.

Il primo tempo dell'Olimpico ha visto i biancocelesti in grande superiorità rispetto ai campioni d'Italia: tante occasioni in favore dei padroni di casa, praticamente zero per Ronaldo e compagni. Ed è una novità in senso assoluto: dalla stagione 2004/2005, per la prima volta la Juventus non ha tentato nemmeno un tiro verso lo specchio della porta avversaria in una prima frazione.

0 - Per la prima volta da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05) la Juventus non ha tentato nemmeno una conclusione nel primo tempo in una partita di Serie A. Inoffensiva. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 gennaio 2019

Fase offensiva del tutto inesistente, pallino del gioco costantemente in mano alla Lazio. Dopo l'autogoal di Emre Can, Immobile ha sprecato un'occasione clamorosa che sarebbe valsa il raddoppio e, molto probabilmente, la vittoria.

Lo stesso Massimiliano Allegri ha ammesso a 'Sky Sport' le enormi difficoltà a cui è andata incontro la sua squadra nei primi quarantacinque minuti.

"Nel primo tempo era un disastro passarsi la palla,sembravamo avere 10 maglie diverse l'uno con l'altro... Nell'intervallo ho detto ai ragazzi di fare meglio. Poi abbiamo rischiato sul modulo e con gli ingressi di Bernardeschi e Cancelo siamo stati più ordinati. Nei miei 5 anni non abbiamo mai vinto facilmente contro la Lazio".

Dominio biancoceleste certificato anche dal dato relativo ai calci d'angolo totali: 8 a 1, di cui l'unico dei bianconeri arrivato nel secondo tempo. Insomma, per avere speranze di qualificazione in Champions League contro l'Atletico Madrid, servirà una Juventus completamente diversa.