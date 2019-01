Lazio-Juventus 1-2: Cancelo e Ronaldo, rimonta bianconera

Una Juventus non bella batte la Lazio in rimonta: all'autorete di Emre Can hanno risposto il nuovo entrato Cancelo e Ronaldo con un rigore nel finale.

Una Lazio bella, anzi, bellissima. Una Juventus pragmatica. Questa la fotografia dell'Olimpico, una gara che ha visto la formazione biancoceleste protagonista in lungo e in largo. Tante le occasioni create, ma un solo goal segnato. Troppo poco contro i campioni d'Italia che, pur trovando enormi difficoltà, espugnano il campo capitolino e portano a undici i punti di vantaggio sul Napoli.

Simone Inzaghi, senza gli squalificati Acerbi e Marusic, e con Luiz Felipe ai box per un problema muscolare, è costretto a inventarsi un reparto difensivo tutto fuorché oliato. Nessun cambio, però, per quanto concerne il sistema di gioco: 3-4-1-2. Con Correa a sfoggiare una maglia da titolare. Poca possibilità di scelta anche per Allegri che, alle prese con diversi infortuni, propone all'Olimpico il solito 4-3-3. Panchina iniziale per Chiellini, al suo posto Rugani.

Partenza aggressiva dei padroni di casa, che con un possesso ragionato costringono gli ospiti ad abbassarsi sensibilmente. La prima occasione importante capita sulla testa di Wallace, che da posizione più che favorevole spreca malamente. Tanti errori tecnici per la Signora, con Emre Can più impreciso degli altri. Una torsione innaturale della caviglia destra tiene in ansia Bonucci, il quale tuttavia stringe i denti salvo poi uscire negli attimi finali del primo tempo. E' sempre la Lazio a creare le trame interessanti, ed è sempre Szczesny a disinnescarle diligentemente. Miracoloso, nel dettaglio, su Parolo.

Nella ripresa, sostanzialmente, la musica non cambia. Altro giro, altro picco negativo di Emre Can che – all'insegna della malasorte – trafigge il suo portiere. Allegri, visibilmente insoddisfatto, toglie Matuidi e mette Bernardeschi, passando al 4-2-3-1. Mossa azzeccata. Il carrarino crea, l'altro subentrato Cancelo pareggia. Finita qua? No, il calcio è strano. Lulic atterra l'irrefrenabile Cancelo. Dal dischetto, a differenza dell'errore della scorsa settimana contro il Chievo, questa volta CR7 non sbaglia. Sorpasso e, probabilmente, campionato chiuso.

0 - Per la prima volta da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05) la Juventus non ha tentato nemmeno una conclusione nel primo tempo in una partita di Serie A. Inoffensiva. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 gennaio 2019

I GOAL

59' AUT. EMRE CAN 0-1

Angolo di Luis Alberto, Parolo sfiora con la palla che colpisce in pieno il tedesco e finisce in rete.

74' CANCELO 1-1

Bernardeschi trova Dybala in area, conclusione potente che Strakosha respinge: sul tap in il più rapido è il laterale portoghese che insacca.

88' RIG. RONALDO 1-2

Il fuoriclasse lusitano calcia di potenza e manda la palla centrale sotto la traversa con Strakosha battuto.

IL TABELLINO

LAZIO-JUVENTUS 1-2

MARCATORI: 59' aut. Emre Can, 74' Cancelo, 88' rig. Ronaldo

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha 6; Bastos 6.5 (90' Pedro Neto s.v.), Wallace 6, Radu 6.5; Parolo 6.5, Lucas Leiva 7, Milinkovic Savic 6.5, Lulic 5.5; Luis Alberto 7 (81' Berisha s.v.); Correa 6, Immobile 6.5 (82' Caicedo s.v.). Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; De Sciglio 5.5, Bonucci 6 (40' Chiellini 6), Rugani 6, Alex Sandro 5.5; Bentancur 5.5, Emre Can 4.5, Matuidi 5.5 (60' Bernardeschi 6.5); Douglas Costa 5.5 (70' Cancelo 7.5), Ronaldo 6.5, Dybala 6. Allenatore: Allegri

Arbitro: Guida

Ammoniti: Emre Can (J), Matuidi (J), Lucas Leiva (L), De Sciglio (J), Rugani (J), Chiellini (J), Milinkovic-Savic (L)

Espulsi: nessuno