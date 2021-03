Lazio in Italia solo oggi: bloccata a Monaco dal maltempo

La Lazio rientrerà in Italia nella mattinata di oggi dopo aver trascorso la notte a Monaco di Baviera: volo annullato a causa del maltempo.

Piccolo contrattempo per la Lazio dopo aver giocato e perso all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, ko che ha certificato l'eliminazione dalla Champions League: Immobile e compagni si sono visti costretti a rimandare il viaggio di ritorno verso l'Italia.

Nella notte, in seguito al triplice fischio e alle interviste concesse alle tv, i biancocelesti avrebbero dovuto prendere il volo che li avrebbe riportati a Roma: il maltempo (per la precisione neve e ghiaccio) ha però modificato i loro piani.

Al loro arrivo in aeroporto, i giocatori della Lazio hanno dovuto prendere atto della chiusura della pista di decollo e dell'impossibilità di ritornare in Italia, questione slittata di fatto alla mattinata odierna.

Proprio oggi, alle 14.30, avrà luogo a Formello il primo allenamento in vista della trasferta in programma domenica pomeriggio alla 'Dacia Arena' contro l'Udinese, match dall'importanza cruciale per provare a rimenere attaccati al treno di quella Champions appena salutata.