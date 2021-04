Lazio, Inzaghi esulta: "Vittoria netta e schiacciante"

La Lazio vince 3-0 contro il Milan grazie alla doppietta di Correa e al gol di Immobile. Dal 5-2 contro il Napoli al successo netto contro i rossoneri, la squadra di Simone Inzaghi si rilancia per la lotta Champions: 61 punti, a meno 5 dal terzetto Napoli-Juventus-Milan a 66, ma con una gara in meno ancora da disputare (il 18 maggio contro il Torino).

A fine match, a Sky Sport, Inzaghi è raggiante per la vittoria ottenuta:

Su Correa, autore di una doppietta e man of the match:

Il finale di stagione non sarà semplice con 6 gare ancora da disputare:

"Dobbiamo cercare di arrivare alla fine senza rimpianti. Avremo tante gare ravvicinati ed essere bravi a gestire i giocatori e i diffidati. Saremo in Europa per il quinto anno di fila, speriamo in Champions, ma in ogni caso per le squadre che abbiamo contro è un grandissimo obiettivo".