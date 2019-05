Lazio, Inzaghi tentato dal Milan: fumata grigia con Lotito

Terminato il summit in casa Lazio tra il presidente Lotito e Simone Inzaghi, che prende tempo sul fronte rinnovo per valutare le attenzioni del Milan.

Girandola di allenatori in arrivo in : molte panchine potrebbero cambiare padrone in questo finale di stagione e anche in casa il futuro di Simone Inzaghi resta incerto. L'allenatore italiano è finito nel mirino del e sta valutando l'eventuale offerta rossonera.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Stando a quanto riferito da 'Lalaziosiamonoi' il summit con il presidente Lotito per il rinnovo contrattuale con i biancocelesti non ha dato esiti positivi o negativi: Inzaghi vuole riflettere e prendere tempo in attesa di capire le mosse del Milan.

Se il Diavolo finirà in Champions la panchina resterà nelle mani di Gattuso, ma in caso di mancato quarto posto la dirigenza potrebbe orientarsi su altri profili: nelle ultime ore si è rafforzato l'interesse nei confronti di Inzaghi, che dunque aspetterà ancora qualche giorno prima di decidere il proprio destino.

Nel frattempo Lotito è stato raggiunto da alcuni tifosi che gli chiedevano il futuro di Milinkovic-Savic e dell'allenatore: se alla prima domanda non è stata data risposta, alla seconda il patron ha risposto positivamente.