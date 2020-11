Lazio, Inzaghi pensa al primo posto: "Avrei preferito un altro risultato a Dortmund"

La batte lo 3-1 e fa un grosso passo avanti verso la qualificazione agli ottavi di : Simone Inzaghi ha analizzato la bella serata europea dei suoi, soffermandosi sul momento generale della squadra.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore biancoceleste ha subito fatto i complimenti ai suoi ragazzi:

"Abbiamo fatto un'ottima gara, lo Zenit era la testa di serie, siamo stati bravi a far sembrare semplice una partita che alla vigilia non era così. Siamo andati oltre ogni attesa con 8 punti in 4 partite. Dovevamo dar seguito stasera con una vittoria, abbiamo ancora qualche assenza ma stiamo crescendo".