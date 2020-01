Lazio, Inzaghi ne perde tre: si fermano Correa, Lulic e Jony

A quattro giorni dalla sfida contro il Napoli, la Lazio perde tre giocatori nell'allenamento di oggi: stop per Correa, Lulic e Jony.

Terzo posto in classifica a -6 dalla coppia - e una partita da recuperare: la vola e tra quattro giorni punta a confermarsi nella sfida interna contro il . Nella quale però Simone Inzaghi potrebbe fronteggiare una mini emergenza.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', nell'allenamento di oggi si sono fermati in tre, su tutti Joaquin Correa. L'attaccante argentino ha accusato problemi al polpaccio già durante la partita con il e non ha partecipato alla seduta con i compagni.

Stop anche per Senad Lulic, che è uscito dal Rigamonti con un risentimento alla caviglia ed oggi si è sottoposto a controlli in clinica. A sinistra contro il Napoli rischia di non esserci nemmeno Jony, che avrebbe rimediato una distorsione alla caviglia dopo uno scontro di gioco.

Emergenza dunque sulla fascia sinistra per Inzaghi, che non ha a disposizione nemmeno Jordan Lukaku e potrebbe dover adattare Marusic, Lazzari o Patric, le tre alternative che abitualmente occupano la corsia di destra. Salvo novità nelle prossime 96 ore.