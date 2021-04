Lazio, Inzaghi non ci sta: "Fallo su Calhanoglu? Gli episodi di Napoli li avete commentati meno"

La Lazio vince 3-0 contro il Milan grazie alla doppietta di Correa e al gol di Immobile. Dal 5-2 contro il Napoli al successo netto contro i rossoneri, la squadra di Simone Inzaghi si rilancia per la lotta Champions: 61 punti, a meno 5 dal terzetto Napoli-Juventus-Milan a 66, ma con una gara in meno ancora da disputare (il 18 maggio contro il Torino).

A fine match, a Sky Sport, Inzaghi è raggiante per la vittoria ottenuta:

Su Correa, autore di una doppietta e man of the match:

Il tecnico piacentino torna su quanto accaduto contro il Napoli.

Sugli episodi.

"Ero davanti alla tv forse non stavo ancora bene e non ho sentito benissimo. Ci siamo lasciati tutto alle spalle, può succedere, stasera abbiamo fatto una gara importante ma sulla vittoria della Lazio non ci sono dubbi. Gli episodi bisogna saperli accettare ma sentir parlare di un episodio dopo questa prestazione mi dispiace".

Il finale di stagione non sarà semplice con 6 gare ancora da disputare:

"Dobbiamo cercare di arrivare alla fine senza rimpianti. Avremo tante gare ravvicinati ed essere bravi a gestire i giocatori e i diffidati. Saremo in Europa per il quinto anno di fila, speriamo in Champions, ma in ogni caso per le squadre che abbiamo contro è un grandissimo obiettivo".