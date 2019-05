Lazio, Inzaghi annuncia: "Milinkovic-Savic e Strakosha non convocati"

Qualche problema di formazione per Simone Inzaghi, che prepara la sfida della sua sul campo del con un occhio alla finale di Coppa in programma mercoledì contro l' .

L'allenatore biancoceleste ha fatto il punto della situazione sull'infermeria, sottolineando pesanti assenze:

"Milinkovic-Savic ha provato ad allenarsi ma sentiva ancora dolore, domani non sarà convocato. Proverà ad aumentare i carichi in vista della finale di . Strakosha non ci sarà domani, ha un problema al tendine e quindi domani giocherà Proto, che è un portiere molto affidabile".