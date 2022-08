Lazio-Inter, le pagelle: magia di Luis Alberto, Patric giganteggia. Male Bastoni e Lukaku

La Lazio vince con i cambi: decisivi Luis Alberto e Pedro dalla panchina. Nell'Inter si salvano solo Handanovic, Skriniar e Dumfries.

LE PAGELLE DI LAZIO-INTER

PROVEDEL 6,5 – Confermato nonostante il rientro dalla squalifica di Maximiano, è attento in avvio sulla girata da pochi passi di Gagliardini. Non può nulla sul goal di Lautaro, Si fa trovare sempre pronto quando i nerazzurri creano pericoli, come sul colpo di testa Dumfries in avvio di ripresa, anche se non è sempre perfetto stilisticamente.

LAZZARI 6 – Recupera in extremis da un problema fisico accusato alla vigilia. Nel primo tempo deve badare maggiormente alla fase difensiva, compito che svolge con attenzione, con un paio di discese a supporto di Felipe Anderson. Ci riprova in avvio di ripresa, ma non riesce a creare pericoli. (Dal 71’ HYSAJ 6 – Ferma, insieme ai compagni, l'ex Correa).

PATRIC 7 – C’è ancora lui con Romagnoli dal 1’. Lo spagnolo non tradisce Sarri con una prova d’alto livello. I due attaccanti dell’Inter fanno valere la maggiore fisicità e qualità tecnica, il numero 4 biancoceleste si difende come può e tiene botta. Giganteggia tra le maglie nerazzurre.

ROMAGNOLI 6,5 – Chiamato ancora una volta a guidare il reparto arretrato, lotta come un leone contro Lukaku, che spesso riesce ad avere la meglio e aprire spazi agli avversari. L’ex Milan se lo perde in un paio di occasioni, ma per sua fortuna il belga non lo punisce.

MARUSIC 6 – Prima discesa al 16’ e crea subito un pericolo con l’assist che Immobile per poco non concretizza. È impegnato a contenere Dumfries, che è il più pericoloso dell’Inter. Partita di sacrificio e grande sostanza. Quando l'agonismo aumenta, lui ne trae giovamento.

MILINKOVIC-SAVIC 7 – Parte male con qualche errore di imprecisione, poi cresce e sale in cattedra. La palla per Felipe Anderson è un cioccolatino che il brasiliano deve solo spingere in rete. Nonostante sia in ritardo di condizione fa valere la fisicità. Decisivo ancora una volta.

CATALDI 7 – La sua prestazione è di quantità e qualità. Chiamato spesso a spezzare le trame di gioco degli avversari, è bravo nello stretto ad eludere il pressing degli avversari, avviando le ripartenze veloci dei biancocelesti. Prova che conferma la crescita. (Dall’84’ MARCOS ANTONIO s.v.).

VECINO 6 – Vince il ballottaggio con Luis Alberto e Basic e dà quella sostanza e fisicità che Sarri vuole per fronteggiare il centrocampo dell’Inter. Sfutta spesso la capacità di inserimento andando in appoggio a Zaccagni, che spesso preferisce altre soluzioni. (Dal 57’ LUIS ALBERTO 7,5 – Entra con grande voglia e rianima la Lazio dopo il goal subito. Tenta un paio di imbucate ma l’Inter chiude bene gli spazi, poi sale in cattedra e con magia decide l’incontro: conclusione imprendibile all’incrocio di pali).

FELIPE ANDERSON 6,5 – Si accende poche volte ma quando lo fa è imprendibile. Male nei primi 36 minuti, poi si inventa con un’accelerazione l’assist per Immobile, fermato da Handanovic. Poco più tardi sfrutta una disattenzione dell’accoppiata Bastoni-Dimarco e punisce l’Inter con un colpo di testa che beffa l’estremo difensore avversario. Nel secondo tempo è fuori dal gioco biancoceleste. (Dall’84’ CANCELLIERI 6 - Come sempre dà l'anima nel finale di gara).

IMMOBILE 6 – La conclusione di sinistro al 16’ esce per una questione di centimetri. È costretto spesso ad abbassarsi per aiutare la squadra a guadagnare metri. Quella con l’ex compagno De Vrij è una lotta senza esclusione di colpi (corretti). Handanovic gli nega la rete in avvio di secondo tempo sulla conclusione con il destro e nel finale.

ZACCAGNI 5 – È pericoloso solo al 35’ con un’azione personale: il tiro trova la deviazione decisiva di Skriniar, che salva tutto. Dopo il rigore concesso contro il Bologna, rischia per un contatto su Dumfries ma il fuorigioco di Lukaku lo salva. Ammonito per un contatto con Dumfries, viene sostituito. (Dal 58’ PEDRO 7 – Il suo ingresso, insieme a quello di Luis Alberto, cambia il volto della Lazio. Svaria su tutto il fronte e crea pericoli alla difesa dell’Inter. Poi firma il tris finale con un tiro a giro).

HANDANOVIC 6,5 – È attento su Immobile al 37’, ma non può nulla sull’inserimento vincente di Felipe Anderson. Nega il 2-0 in avvio di ripresa al numero 17 avversario con un altro intervento ma non può nulla sulla conclusione meravigliosa di Luis Alberto.

SKRINIAR 6 – Salva al 35’ con un colpo di testa sulla conclusione di Zaccagni destinata alla rete. Si fa trovare sempre pronto su Zaccagni ma l'ingresso di Pedro lo manda in confusione.

DE VRIJ 5 – L’accoglienza non è delle migliori, così come la prova dell'olandese. Prova a rendersi utile in fase di impostazione, in alternativa a Brozovic e fronteggia con tutte le sue armi un cliente scomodo come Immobile. Ci prova ma affonda insieme al resto della retroguardia nerazzurra.

BASTONI 5 – Ordinato in avvio, si fa sorprendere – insieme a Dimarco – alle spalle da Felipe Anderson sul lancio col contagiri di Milinkovic. Una disattenzione che costa cara ai nerazzurri. Poi va in confusione e sbaglia tanta.

DUMFRIES 6 – Quando la Lazio riesce a bloccare le fonti di gioco dei nerazzurri, i compagni provano a sfruttare la sua velocità e lo cercano in profondità. Zaccagni lo impensierisce in un paio di occasioni quando è chiamato a coprire. Crea ma spreca: a volte è la precisione a mancare, mentre in altre occasione ritarda (o sbaglia) la scelta. È caparbio in occasione del pari di Lautaro, mentre pochi secondi dopo sfiora il raddoppio con Provedel che gli dice no. Tra i più attivi dei suoi. (Dal 69’ DARMIAN 5 – Si vede poco nel finale).

BARELLA 5 – Prova a dare manforte a Dumfries sulla destra, ma è spesso in ritardo. Nel primo tempo rischia in un paio di occasioni il cartellino giallo. Svaria alla ricerca della posizione giusta, senza però riuscire a incidere (Dal 77’ CORREA 6 – È l’unico tra i subentrati a creare superiorità numerica. Isolato, sbatte sul muro biancoceleste).

BROZOVIC 5 – Al quarto d’ora commette un errore che può costare caro ma Milinkovic lo grazia. Sarri gli riserva un trattamento speciale con un pressing asfissiante: il croato ha sempre un uomo che lo controlla, impedendogli di costruire trame di gioco. Prova ad abbassarsi di qualche metro per eludere il pressing, ma la Lazio riesce a chiudere gli spazi e lo costringe spesso al lancio lungo.

GAGLIARDINI 4,5 – Chance dal 1’ per l’ex Atalanta, chiamato allo scontro fisico con Milinkovic-Savic. La mossa non premia Inzaghi, con il numero 5 che commette molti errori e perde qualche duello di troppo (Dal 77’ CALHANOGLU 5,5 – Non incide nel forcing finale dei nerazzurri).

DIMARCO 4,5 – Inzaghi lo preferisce a Gosens per arginare la spinta di Lazzari. Ingenuo al 37’ nel contrasto corpo a corpo con Felipe Anderson che per poco non costa caro ai nerazzurri. Prova a farsi vedere in avanti con un paio di cross ma manca in precisione. (Dal 69’ GOSENS 5 – Costretto a difendere, non riesce a farsi vedere nella metà campo biancoceleste).

LAUTARO 6 – Nella prima frazione fatica a trovare la collocazione giusta sul rettangolo verde di gioco. In avvio di ripresa trova la zampata vincente. Poi lotta tanto invano.

LUKAKU 4,5 – Sfrutta la fisicità per provare ad aprire spazi ai compagni. Vince i duelli fisici con Patric e Romagnoli, che provano a contenerlo come possono. Ci prova di testa ma il tentativo è debole. Poi poco altro (Dal 68’ DZEKO 5 – Entra in un momento complicato per i nerazzurri. Tocca pochissimi palloni).