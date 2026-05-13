Goal.com
LiveBiglietti
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Coppa Italia
team-logoLazio
team-logoInter
Guarda su Canale 5
Claudio D'Amato

Lazio-Inter in chiaro su Mediaset, qual è il canale tv della finale di Coppa Italia: Rete 4, Canale 5 o Italia 1?

Coppa Italia
Lazio vs Inter
Lazio
Inter

Il canale tv Mediaset dove vedere Lazio-Inter, finale della Coppa Italia 2025/2026, in chiaro e gratis: Rete 4, Canale 5 oppure Italia 1?

Pubblicità

La Coppa Italia 2025/2026 è giunta al suo epilogo.


Lazio e Inter si contendono l'edizione stagionale del trofeo, con un Olimpico pronto ad accendere i riflettori sul secondo incrocio in 5 giorni tra biancocelesti e nerazzurri.


La finale sarà trasmessa in chiaro su Mediaset, ma su quale canale? Rete 4, Canale 5 oppure Italia 1?

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Inter crest
Inter
INT


LAZIO-INTER IN CHIARO E GRATIS


Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, come detto sarà disponibile in chiaro e gratis: Mediaset, infatti, come ormai di consueto detiene i diritti esclusivi di trasmissione del torneo nazionale.


IL CANALE DELLA FINALE LAZIO-INTER: RETE 4, CANALE 5 O ITALIA 1?


Il canale Mediaset dove vedere in diretta tv la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter sarà Canale 5.


DOVE VEDERE LAZIO-INTER IN DIRETTA STREAMING


Per vedere la finale Lazio-Inter in diretta streaming, invece, occorrerà utilizzare Mediaset Infinity.


A CHE ORA SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA LAZIO-INTER?


Il calcio d'inizio di Lazio-Inter, finale della Coppa Italia 2025/2026, è stato fissato alle ore 21:00.

Pubblicità