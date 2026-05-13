Lazio-Inter in chiaro su Mediaset, qual è il canale tv della finale di Coppa Italia: Rete 4, Canale 5 o Italia 1?

La Coppa Italia 2025/2026 è giunta al suo epilogo.
Lazio e Inter si contendono l'edizione stagionale del trofeo, con un Olimpico pronto ad accendere i riflettori sul secondo incrocio in 5 giorni tra biancocelesti e nerazzurri.
La finale sarà trasmessa in chiaro su Mediaset, ma su quale canale? Rete 4, Canale 5 oppure Italia 1?
LAZIO-INTER IN CHIARO E GRATIS
Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, come detto sarà disponibile in chiaro e gratis: Mediaset, infatti, come ormai di consueto detiene i diritti esclusivi di trasmissione del torneo nazionale.
IL CANALE DELLA FINALE LAZIO-INTER: RETE 4, CANALE 5 O ITALIA 1?
Il canale Mediaset dove vedere in diretta tv la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter sarà Canale 5.
DOVE VEDERE LAZIO-INTER IN DIRETTA STREAMING
Per vedere la finale Lazio-Inter in diretta streaming, invece, occorrerà utilizzare Mediaset Infinity.
A CHE ORA SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA LAZIO-INTER?
Il calcio d'inizio di Lazio-Inter, finale della Coppa Italia 2025/2026, è stato fissato alle ore 21:00.