Lazio-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio e l'Inter si incontrano in uno dei big match della terza giornata: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 4 ottobre 2020

4 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Segui Lazio-Inter in diretta streaming su DAZN

La seconda e la terza dello scorso campionato si ritrovano contro alla terza giornata. Lazio contro Inter è uno dei due grandi match del weekend di , insieme all'attesissimo - . A San Siro i nerazzurri cercano la terza vittoria consecutiva, dopo i nove goal in due gare tra e .

La squadra di Antonio Conte è a punteggio pieno dopo le prime due giornate, insieme a , , Napoli e . L'obiettivo dei nerazzurri è mettere subito punti importanti in cascina e mettere da subito pressione alla Juventus, chiamata a rispondere in serata.

Altre squadre

La Lazio viene invece da una sconfitta per 1-4 in casa contro l'Atalanta, la prima dopo la vittoria per 0-2 sul campo del in apertura di campionato. I biancocelesti di Inzaghi, che quest'anno saranno impegnati in , attendono rinforzi dal mercato per provare a dare di nuovo l'assalto all'obiettivo quarto posto.

Qui tutte le informazioni su Lazio-Inter: dalle notizie sulle formazioni , a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO LAZIO-INTER

Lazio-Inter si giocherà allo stadio Olimpico di domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15.00. La partita è valida per la terza giornata del campionato di Serie A.

Sarà possibile vedere Lazio-Inter in diretta su DAZN. Sarà sufficiente avere una smart tv di ultima generazione compatibile con la app, oppure collegare al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o un PlayStation 4, oppure un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN, potrà seguire Lazio-Inter anche sul canale 209 del decoder Sky, ovvero DAZN1. I clienti Sky potranno anche scaricare l'app sul proprio decoder Sky Q.

Chi ha sottoscritto un abbonamento DAZN potrà seguire la partita Lazio-Inter in diretta su vari dispositivi. Ci si potrà collegare alla piattaforma da pc o notebook collegandosi al sito ufficiale, oppure scaricare l'app su come smartphone e tablet. Alla fine del match rimarranno disponibili gli highlights, così come l'evento on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Lazio-Inter in diretta testuale. Sin da prima del match, potete seguire tutti gli aggiornamenti, dalle le formazioni ufficiali fino al triplice fischio finale del match, con gli aggiornamenti minuto per minuto.

La Lazio affronterà l'Inter senza Radu: si è fermato contro l’Atalanta. Al suo posto giocherà Bastos. Poche alternative a centrocampo, in più Correa è alle prese con dei problemi alla schiena. In attesa di rinforzi dal mercato, Caicedo affianca Immobile. Marusic confermato a sinistra.

L'articolo prosegue qui sotto

Conte recupera Vidal, che potrebbe però lasciare il posto da titolare. Barella e Sensi affiancheranno Gagliardini. Anche Brozovic cerca un posto. A sinistra Young più di Perisic, con Hakimi confermato a destra. Davanti tornano insieme Lukaku e Lautaro, in difesa Bastoni rileva Kolarov. D’Ambrosio e de Vrij completano la linea.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Gagliardini, Young; R. Lukaku, Lautaro Martinez