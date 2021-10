Lazio-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio e Inter si sfidano all'Olimpico nell'ottavo turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

LAZIO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Inter

Lazio-Inter Data: 16 ottobre 2021

16 ottobre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Lazio e Inter si affrontano allo stadio 'Olimpico' di Roma nell'anticipo del sabato alle 18:00 dell'ottava giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri ospita l'Inter di Simone Inzaghi, che torna a Roma per la prima volta da avversario dopo la lunga storia d'amore con il club biancoceleste durata 22 anni, prima da calciatore e poi da allenatore, e il brusco addio arrivo il 27 maggio scorso.

La Lazio, senza lo squalificato Acerbi, vuole rialzare la testa dopo la pesante sconfitta nel 'lunch match' prima della sosta al 'Renato Dall'Ara' di Bologna. La formazione biancoceleste ha prodotto una prestazione al di sotto della aspettative, chiudendo nel peggiore dei modi una settimana che aveva regalato sorrisi con il successo sulla Roma di Mourinho nel derby e quello sulla Lokomotiv Mosca in Europa League.

La squadra di Sarri è al sesto posto in classifica, insieme ad Atalanta, Juventus e Bologna, con undici punti, a sei lunghezze di distanza dall'Inter, al momento la terza forza del campionato di Serie A alle spalle di Napoli e Milan.

L'Inter è imbattuta in campionato in questa stagione con un bilancio di cinque vittorie e due pareggi. La squadra nerazzurra ha conquistato un importante successo in rimonta a Reggio Emilia nell'ultimo turno grazie della coppia d'attacco Dzeko-Lautaro.

Il centravanti bosniaco, che torna a Roma dopo l'addio in estate ai giallorossi, non sta facendo rimpiangere Romelu Lukaku ma al contrario sta convicendo tutti a suon di goal: sei in sette partite in questa Serie A, la prima con la maglia dell'Inter.

Nella passata stagione, poco meno di un anno fa, terminò sull'1-1 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Inter, con il goal di Milinkovic-Savic in risposta a quello di Lautaro Martinez. A ritorno, a San Siro, un Lukaku staripante trascinò la squadra di Conte al successo con una doppietta e l'assist per il tap-in vincente al 'Toro' Lautaro nel 3-1 dei nerazzurri sulla Lazio.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve per rimanere informati su Lazio-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-INTER

Lazio-Inter si giocherà sabato 16 ottobre 2021 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Calcio d'inizio programmato alle ore 18:00.

La partita tra Lazio e Inter potrà essere seguita sulle moderne smart tv grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche in altri modi: tramite le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

Lo streaming di Lazio-Inter sarà disponibile su smartphone e tablet con l'app di DAZN, mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi inserendo le proprie credenziali.

TELECRONISTI E SECONDE VOCI

La telecronaca su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, coadiuvato da Massimo Ambrosini in cabina di commento.

Potrete rimanere aggiornati su Lazio-Inter anche sul nostro sito attraverso la consueta diretta testuale, con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio dell'incontro dello stadio 'Olimpico'.

Sarri dovrà rinunciare ad Acerbi, fermato per due turni dal Giudice Sportivo dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida di Bologna. Al suo posto ci sarà Radu a far coppia con Luiz Felipe al centro della difesa. A completare il reparto Lazzari, in vantaggio su Marusic, e Hysaj. In mezzo al campo confermato in blocco il trio Milinkovic-Leiva-Luis Alberto, mentre in avanti in dubbio la presenza di Ciro Immobile, fermato da un infortunio e out sia a Bologna che in Nations League con l'Italia. Sicuri del posto Felipe Anderson e Pedro, che potrebbe spostarsi al centro nel ruolo di 'falso nueve' in caso di forfait del numero 17 biancoceleste.

Nell'Inter, Inzaghi attende Lautaro Martinez, che rientrerà solamente alla vigilia del match in Italia dopo gli impegni con l'Albiceleste. In bilico la presenza anche di Vecino, Vidal e Sanchez, con il primo che ha partecipato alle sfide dell'Uruguay e gli ultimi due che hanno vestito la maglia del Cile. Problemi fisici invece per Correa. Inzaghi è pronto a puntare su Darmian, in vantaggio su Dumfries, e Perisic sulle corsie laterali, mentre Calhanoglu affiancherà Barella e Brozovic in mezzo al campo. Possibile anche che lo stesso Perisic avanzi per far coppia con Dzeko.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.