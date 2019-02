Lazio, infortunio per Milinkovic-Savic: in panchina con la borsa del ghiaccio

Spavento Lazio: Inzaghi ha tolto Milinkovic-Savic al 58'. Il serbo ha finito la partita in panchina con la borsa del ghiaccio sulla coscia.

Vittoria importante, quarto posto conquistato in solitariia almeno per 24 ore, ma che spavento per la Lazio nella serata dell'Olimpico. Dopo l'1-0 sull'Empoli a preoccupazione è legata soprattutto alle condizioni di Sergej Milinkovic-Savic, uscito in anticipo per infortunio.

Simone Inzaghi ha deciso di togliere a sorpresa il centrocampista serbo dopo 58 minuti di gioco, inserendo al suo posto Danilo Cataldi. Non si è trattato di scelta tecnica, ma di una botta alla coscia subita già nel primo tempo, come riferito da 'Sky Sport'. Dovrebbe dunque trattarsi di una contusione.

Il serbo sarebbe dovuto uscire già all'intervallo, ma Inzaghi avrebbe optato per provare a dargli ancora minuti. La partita del classe 1995 è finita in panchina con una borsa del ghiaccio appoggiata sulla coscia.

La sostituzione ha sorpreso soprattutto perché la prossima partita della Lazio è tra 7 giorni contro il Siviglia, in Europa League, e Milinkovic-Savic aveva saltato l'ultima gara, contro il Frosinone, per squalifica.

Al posto del serbo è entrato in campo Cataldi. I biancocelesti erano già senza Luis Alberto e Immobile per infortunio, senza Parolo per squalifica. Inzaghi spera di recuperare tutti i suoi giocatori chiave entro giovedì prossimo, quando la Lazio affronterà il Siviglia.