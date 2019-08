Lazio, infortunio per Lazzari: frattura della mano e un mese di stop

Primi intoppi per la che ha chiuso il precampionato con un netto 12-0 inflitto alla squadra Primavera: le preoccupazioni riguardano Manuel Lazzari e l'infortunio occorso dopo uno scontro di gioco con Falbo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Il medico sociale Claudio Meli ha spiegato l'entità del problema ai microfoni di 'Lazio Style Channel', dando priorità agli esami che riveleranno definitivamente i tempi di recupero per l'ex esterno della .

"Manuel Lazzari ha subito un trauma di tipo distorsivo sub-lussativo al metacarpo. Al momento il giocatore è in clinica per sottoporsi ad una radiografia quindi potremo effettuare una diagnosi solo in un secondo momento: il dolore si è attenuato, la mano è più sgonfia. Non avendo ancora i risultati non possiamo esprimerci più di tanto. Andremo a valutare eventuali lesioni ossee: il dito è rimasto bloccato nella maglia dell’avversario in un contrasto".