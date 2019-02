Lazio in semifinale di Coppa Italia: rinviato il match con l'Udinese

L'approdo alle semifinali di Coppa Italia della Lazio ha causato il rinvio a data da destinarsi della gara con l'Udinese, prevista per il 25 febbraio.

Sono serviti i calci di rigore per decretare l'ultima semifinalista della Coppa Italia: la Lazio ha superato l'Inter a San Siro in una partita incredibile ed infinita, drammatica per l'epilogo a cui si sono dovute sottoporre entrambe le squadre.

Grande soddisfazione per i biancocelesti che proveranno così a riprendersi la rivincita sul Milan, lo scorso anno vittorioso proprio dopo la lotteria dei penalty che sancì la qualificazione in finale dei rossoneri, poi battuti nettamente dalla Juventus.

Questo traguardo ha però costretto la Lega di Serie A a decidere per il rinvio a data da destinarsi di Lazio-Udinese, valida per il 25° turno di campionato ed originariamente prevista per lunedì 25 febbraio.

Impossibile, infatti, giocare domenica 24: quel giorno è prevista all'Olimpico la gara tra Italia ed Irlanda del Torneo Sei Nazioni di rugby, motivo per cui il sopracitato incontro era stato spostato di un giorno.

Inoltre, il 27 febbraio è in programma la semifinale d'andata col Milan: sarebbero troppo pochi dunque i soli due giorni di differenza tra un impegno e l'altro, che non permetterebbero un recupero adeguato ai ragazzi di Simone Inzaghi. Senza dimenticare il successivo derby con la Roma del 2 marzo.

Impossibile stabilire, al momento, la data del recupero di Lazio-Udinese: nel caso i capitolini dovessero essere eliminati da Coppa Italia o Europa League, la Lega prenderebbe in considerazione il primo giorno utile per la disputa dell'incontro. Qualora invece Immobile e compagni dovessero arrivare in fondo in tutte e due le competizioni, non ci sarebbe un giorno disponibile e si dovrebbe trovare una soluzione del tutto eccezionale.