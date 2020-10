Lazio in emergenza contro la Sampdoria: Parolo esterno destro

Un punto conquistato nelle ultime due: la Lazio è chiamata a reagire contro la Sampdoria nonostante le tante assenze nell'undici titolare.

Un avvio di stagione problematico per una che ora non può più fallire se vuole restare agganciata al gruppo di vertice: la squadra di Simone Inzaghi è alle prese con tante assenze per infortunio, ma sul campo della è già obbligata a fare risultato.

Il reparto più falcidiato è sicuramente quello difensivo, dove pesano le assenze di Luiz Felipe, Radu e Bastos: sarà dunque l'adattato Patric a completare il terzetto accanto ad Acerbi e Hoedt, rinforzo arrivato in extremis dal mercato e gradito ritorno dopo i due anni passati in maglia biancoceleste.

Si è fermato anche Lazzari a centrocampo e l'assenza di Lulic costringe l'allenatore dell'Aquila a ricorrere al jolly Parolo, precedentemente schierato in difesa e ora pronto a 'tappare la falla' sulla corsia di destra. A sinistra Anderson, mentre davanti la squalifica di Immobile lascia posto alla coppia Correa-Caicedo.

Altre squadre

La Sampdoria ha ritrovato il sorriso nell'ultimo turno prima della sosta sul campo della dopo un pessimo avvio di campionato: i blucerchiati hanno il solo Gabbiadini ai box, ma mister Ranieri deve fare i conti con tanti ballottaggi.

Davanti Ramirez è favorito su Keita per una maglia accanto all'inamovibile Quagliarella, mentre Jankto potrebbe spuntarla su Verre e Damsgaard per il ruolo di esterno sinistro nel 4-4-2. In vantaggio anche Thorsby su Silva, mentre Ekdal sembra sicuro di partire dall'inizio come pure il nuovo arrivato Candreva sulla destra.

In difesa Colley è in vantaggio su Yoshida per un posto accanto a Tonelli, mentre Bereszynski e Augello saranno i due terzini a protezione della porta di Audero.

L'articolo prosegue qui sotto

Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, D. Anderson; Caicedo, Correa.