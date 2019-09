Lazio, Immobile segna e corre ad abbracciare Inzaghi: è pace fatta

Una prestazione da incorniciare per la e per Ciro Immobile, grande protagonista contro il con un goal e un assist: l'attaccante napoletano ha messo fine alle polemiche dei giorni scorsi con un bel gesto nei confronti di Simone Inzaghi.

Dopo aver timbrato il quarto centro dell'Aquila contro i rossoblù, il bomber biancoceleste è corso verso la panchina per abbracciare il proprio allenatore, che ha ricambiato con affetto: un'immagine che vale più di tante parole a chiudere definitivamente il battibecco avuto dopo la sostituzione nel match contro il .

La risposta più importante arriva proprio dal campo: Immobile si è subito messo a disposizione della squadra con una prestazione di sacrifico e altruismo nei confronti dei compagni, che nel finale gli hanno regalato la gioia del goal prima della sostituzione e della standing ovation.

Ai microfoni di Sky Sport, Inzaghi ha chiuso una volta per tutte la questione:

Anche lo stesso Immobile ha commentato il proprio gesto dopo le precedenti frizioni con l'allenatore:

"Abbraccio a Inzaghi? Storia passata, come un litigio con un fratello maggiore, per me lui è così, non è retorica, non ci sono scusanti per quello che è successo, sono stato vero in quel momento e sono stato vero nello scusarmi, per lui e per i compagni, ho messo la parola fine anche se il mister lo aveva già fatto".