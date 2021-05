Lazio, Immobile confessa: "Avevo paura prima di tirare il rigore"

La Lazio ha vinto, pur non senza soffrire, il fondamentale match contro il Genoa per la corsa verso la prossima Champions League. Decisivo ancora una volta Ciro Immobile, con un goal ed un assist.

L'attaccante biancoceleste ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita, svelando di aver avuto paura al momento del rigore:

"Il momento del rigore? Dopo quelli sbagliati, avevo un po' di paura. Quando sbagli, ci sta. L'importante è avrr segnato e aver allontanato il Genoa in quel momento".

Immobile cerca di spiegare anche il calo accusato dalla Lazio nella ripresa contro il Genoa, che stava per costare il pareggio.

"E' successo il solito calo mentale nostro, anche se sappiamo che non deve succedere. Era già successo contro il Benevento. Abbiamo compromesso una partita giocata perfettamente, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Non bisognava concedere il rigore, non bisognava prendere il 4-3, perché poi subentra un aspetto psicologico, una paura".