Lazio, Immobile ai fantallenatori: "Stateci vicino"

Ciro Immobile ha risposto ai fantallenatori su Instagram: "A volte i calciatori vivono momenti negativi e bisogna stargli vicino".

Periodo fortunato per Ciro Immobile: goal sotto la Curva Nord nel derby con la Roma ed esultanza per festeggiare il prossimo bebè, un maschio dopo due femmine.

Il bomber della Lazio si è concesso alle domande dei suoi tifosi, rispondendo su Instagram attraverso le stories. Uno degli argomenti più in voga, ovviamente, il fantacalcio.

Ad un fantallenatore che gli ha chiesto quale fosse il suo rapporto con questo gioco così celebre in Italia, Immobile ha risposto così.

"A volte i giocatori vivono dei momenti negativi e bisogna stargli vicino".

C'è anche chi gli ha rivelato di puntare su di lui da diversi anni in attacco, con tanto di ringraziamento.

"Grazie per la fiducia mister".

A 'Tiki Taka' ha invece fatto il punto sulla corsa Champions, con la Lazio tornata prepontemente in lizza per un posto al sole in Europa.