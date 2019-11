Lazio, Immobile a 15 reti: solo Lewandowski meglio di lui in Europa

Con la rete segnata al Celtic Ciro Immobile raggiunge 15 goal stagionali: solo Robert Lewandowski ha fatto meglio nei cinque campionati principali.

Una prima parte di stagione da urlo per Ciro Immobile, che sta letteralmente trascinando la sia in che in : sono già 15 le reti complessive dell'attaccante napoletano, che si piazza dietro a Robert Lewandowski nella classifica dei cannonieri europei.

Soltanto l'attaccante polacco del ha infatti fatto meglio del bomber biancoceleste con ben 21 goal in tutte le competizioni. Immobile si piazza dunque al secondo posto nella classifica dei migliori marcatori nei cinque principali campionati europei.

Una media da urlo per il classe '90, che durante la passata stagione aveva fatto più difficoltà del solito nel trovare la via del goal. Nella stagione che porta all'Europeo Immobile sta tornando su livelli altissimi: la candidatura per un posto da titolare al centro del tridente azzurro è già stata inviata.