Lazio, il brasiliano Luan si candida: "Voglio giocare per l'Italia"

Il 18enne Luan, della Primavera della Lazio, rivela: "Ho la doppia cittadinanza, il mio sogno è essere convocato dalla Nazionale italiana".

C'è un possibile oriundo nella Primavera della Lazio. Luan David Capanni Dias, per tutti Luan e basta, 19 anni a maggio, di professione trequartista. Con un sogno insolito, ma neppure troppo nel calcio moderno: è brasiliano di nascita e di sangue, ma il suo desiderio è quello di giocare per l'Italia.

Luan lo racconta al portale 'ESPN.com.br', che lo ha intervistato anche per ricordare i tempi delle giovanili del Flamengo, nelle quali il giovanissimo centrocampista offensivo giocava assieme a Vinicius Junior. Il presente, da qualche mese, si chiama invece Lazio. ll futuro, chissà, potrebbe invece avere i colori azzurri della Nazionale italiana.

"Il mio obiettivo è quello di giocare nella prima squadra della Lazio ed esordire in Serie A. Voglio giocare i grandi tornei europei, come l'Europa League e la Champions League. E voglio essere convocato dalla Nazionale italiana grazie alla doppia cittadinanza. Questo è un sogno mio e della mia famiglia".

Luan non è mai stato convocato da Inzaghi per una partita ufficiale, ma il tecnico lo ha portato assieme ai 'grandi' per consentirgli di allenarsi con loro. Momenti indimenticabili, racconta il brasiliano.