Lazio, i convocati di Inzaghi per il Bologna: fuori Milinkovic-Savic e Strakosha

Simone Inzaghi ha comunicato la lista dei convocati per Lazio-Bologna: fuori l'acciaccato Milinkovic-Savic, a riposto anche Strakosha.

Dopo aver rialzato la testa in con la bella vittoria sul , la di Simone Inzaghi cerca il riscatto anche in campionato ospitando all'Olimpico il , reduce invece dalla clamorosa rimonta subita contro il .

L'allenatore biancoceleste ha comunicato l'elenco dei convocati per il match di questa sera e nella lista non figurano due titolari: il portiere Strakosha resta a riposo e lascia la maglia da titolare allo spagnolo Reina, mentre Sergej Milinkovic-Savic non ha ancora smaltito pienamente la contusione all'anca rimediata durante la sfida di Champions.

Toccherà dunque ad Akpa Akpro, a segno proprio contro i gialloneri, prendere posto a centrocampo nel ruolo di mezz'ala al posto del serbo: davanti c'è Immobile con Correa, Marusic e Fares sulle corsie esterne.

