Lazio-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il lunch match del 34° turno di Serie A è Lazio-Genoa: in questo articolo tutto sulle probabili formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

LAZIO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Genoa

Data: 2 maggio 2021

Orario: 12.30

Canale tv: DAZN e DAZN1

Streaming: DAZN

Lazio-Genoa è il lunch match del 34° turno di Serie A. La sfida dell'Olimpico è cruciale per entrambe le squadre. I biancocelesti, dopo aver battuto per 3-0 il Milan lunedì scorso, cercano un'altra vittoria per provare ad accorciare sulle rivali per la lotta ad un posto alla prossima Champions. I rossoblu, invece, vogliono punti pesanti per chiudere quanto prima il discorso della salvezza.

Il Genoa ha vinto solo due delle ultime undici gare contro la Lazio (3 pareggi e 6 sconfitte). Tra il 2011 e il 2015 ne aveva vinte addirittura otto di fila. Nelle ultime nove sfide tra Lazio e Genoa in Serie A sono stati realizzati 35 goal, una media di 3.9 a incontro. La Lazio, attualmente in una striscia di 10 successi interni di fila in campionato (come nel 1937 e nel 1974), può registrare 11 vittorie di fila in casa per la prima volta nella sua storia della Serie A.

All'andata è finita 1-1 con le reti di Immobile per la Lazio e di Destro per il Genoa.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-GENOA

Il match tra Lazio e Genoa si giocherà domenica 2 maggio alle ore 12.30. Il teatro della garà sarà lo stadio Olimpico di Roma. Si giocherà a porte chiuse per le note restrizioni delle autorità in merito alla situazione Covid-19.

La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Genoa sarà trasmessa da DAZN. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La gara sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Lazio-Genoa si potrà vedere anche su pc, smartphone e tablet tramite DAZN. Sui primi dispositivi basterà andare al sito ufficiale della piattaforma, mentre per i restanti servirà scaricare la app per sistemi Android e iOS e selezionare la gara. Alla fine del match gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Goal darà la possibilità ai propri lettori di seguire il lunch match della domenica Lazio-Genoa anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

La Lazio scenderà in campo con il consueto 3-5-2 con Reina tra i pali, Marusic, Hoedt (al posto dello squalificato Acerbi) e Radu in difesa. Lazzari e Lulic esterni, Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto in mezzo. Correa e Immobile in avanti.

3-4-1-2 per il Genoa con Perin in porta, Masiello, Radovanovic e Criscito in difesa. Zajc, Badelj e Strootman a centrocampo, mentre sulle fasce giocheranno due tra Biraschi, Zappacosta e Czyborra. In attacco Destro e Scamacca. Out Pandev, squalificato.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Destro, Scamacca.