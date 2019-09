Lazio-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio sfida il Genoa nella 6ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida in casa il di Aurelio Andreazzoli nella 6ª giornata di . I biancocelesti sono noni in classifica con 7 punti e un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, mentre i rossoblù sono scivolati in 17ª posizione a quota 5 punti, frutto di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

I capitolini cercano il riscatto in casa dopo il k.o. di San Siro contro l' , mentre i liguri sono reduci dal pareggio per 0-0 al Ferraris contro il . Nei 49 precedenti in Serie A fra le due formazioni in casa della Lazio, l'Aquila conduce sul piano statistico con 25 vittorie, 16 pareggi e 8 successi del Genoa.

Gli ultimi 10 confronti in casa dei biancocelesti hanno visto 5 successi per parte. Il Grifone, tuttavia, non vince in trasferta in Serie A da 11 partite (6 pareggi e 5 sconfitte).

Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, festeggerà contro il Genoa la sua 100ª presenza in Serie A, mentre il bomber Ciro Immobile, miglior marcatore della squadra con 4 reti, è un ex dell'incontro e ha già realizzato 7 goal in Serie A ai rossoblù, che sono dunque la sua seconda vittima preferita dopo la .

Nelle fila liguri, il giocatore più prolifico è invece l'attaccante ivoriano Christian Kouamé con 3 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Genoa

Lazio-Genoa Data: 29 settembre 2019

29 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LAZIO-GENOA

La partita Lazio-Genoa si disputerà il pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . La gara, che sarà arbitrata dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, sarà la 99ª in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Lazio-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Massimo Tecca, con il supporto del commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita Lazio-Genoa anche in diretta sul proprio personal computer e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone attraverso Sky Go. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

C'è inoltre l'alternativa rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che dà la possibilità di seguire il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare sottoscrivendo uno dei pacchetti offerti.

Simone Inzaghi si affida a un moderato turnover, considerato l'impegno ravvicinato in contro il . Fra i pali giocherà sempre Strakosha. In difesa è recuperato Radu, che ha superato i postumi dell'influenza e sarà regolarmente in campo. Accanto a lui ci saranno Patric, favorito su Luiz Felipe, e Acerbi. In mediana a destra Marusic, squalificato in Coppa, dovrebbe far rifiatare Lazzari, mentre a destra tornerà Lulic. In mezzo Lucas Leiva è insidiato da Parolo per la maglia di regista, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. In attacco tornerà Immobile dopo l'esclusione 'punitiva', al suo fianco Correa è favorito su Caicedo.

Il Genoa potrebbe presentarsi all'Olimpico in formazione praticamente tipo, anche se Andreazzoli dovrà risolvere alcuni dubbi. In attacco Pinamonti è in vantaggio su Sanabria e Favilli per far coppia con Kouamé. A metà campo ballottaggio fra Barreca e Pajac a sinistra, con Ghiglione a destra. Non è da escludere l'inserimento di Cassata o Saponara al posto di Schöne. Nella linea a tre di difesa davanti a Radu, infine, potrebbe rivedersi Biraschi, che dovrebbe rilevare Cristian Zapata.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Kouamé, Pinamonti.