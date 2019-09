Lazio-Genoa 4-0: L'Aquila rialza la testa, poker biancoceleste all'Olimpico

La Lazio torna a vincere in casa travolgendo il Genoa: vanno a segno Milinkovic-Savic, Radu, Caicedo e Immobile, che fa pace con Inzaghi.

La torna alla vittoria con una prova di spessore: travolto sul prato dell'Olimpico con un netto poker. Sblocca Milinkovic-Savic, arrotondano il risultato Radu, Caicedo e Immobile.

Dopo appena sette minuti i padroni di casa passano in vantaggio sulla palla persa dagli ospiti in uscita: Immobile serve un comodo assist a Milinkovic-Savic, che trova il piatto giusto all'angolino. La reazione rossoblù è immediata, ma Strakosha è miracoloso sul colpo di testa di Romero.

La squadra di Andreazzoli prova a pressare nella metà campo avversaria, ma è molto imprecisa nei disimpegni e concede ampie ripartenze alla Lazio: il VAR annulla il raddoppio di Luis Alberto per un precedente fallo su Cassata, ma prima dell'intervallo Lulic trova un gran sinistro all'incrocio e manda i suoi al riposo con un 2-0 meritato.

Nella ripresa Sanabria fallisce la clamorosa occasione di riaprire il match e gli uomini di Inzaghi non perdonano: perfetta verticalizzazione di Milinkovic-Savic per Caicedo, che salta Radu e deposita in rete. Partita già chiusa dopo un'ora di gioco.

Il Genoa ci prova con l'orgoglio, ma Strakosha è in grande giornata e stoppa ancora Sanabria. Nel finale allora c'è spazio anche per Ciro Immobile, che batte Radu con un perfetto destro basso e corre ad abbracciare in panchina Simone Inzaghi, mettendo fine alle polemiche dei giorni scorsi.

TABELLINO

LAZIO-GENOA 4-0

MARCATORI: 7' Milinkovic-Savic (L), 40' Radu (L), 59' Caicedo (L), 78' Immobile (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic (74' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa (52' Caicedo), Immobile (86' Adekanye).

GENOA (3-5-2) : Radu; El Yamik, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata (69' Schone), Radovanovic, Leragher (46' Pandev), Barreca (46' Pajac); Kouamé, Sanabria.

ARBITRO: Pairetto

AMMONITI: El Yamiq, Sanabria, Caicedo

ESPULSI: nessuno.