Lazio-Galatasaray 0-0: ai biancocelesti non riesce il sorpasso in vetta

Ultimo impegno di Europa League per la Lazio di Sarri, già qualificata alla fase successiva. All'Olimpico arriva il Galatasaray, che esce dalla trasfera romana confermando il primo posto nel girone di Europa League.

Ai biancocelesti toccherà dunque affrontare il doppio confronto dei sedicesimi di finale, affrontando una delle terze qualificate nei gironi di Champions League.

Il primo tempo offre una gara molto combattuta a centrocampo, con poche occasioni da entrambe le parti e molti duelli fisici nelle zone nevralgiche del campo. I primi 45 minuti vedono sostanzialmente una grande chance per parte.

Al 40esimo il Galatasaray sfiora la rete con Arkutrkoglu, che direttamente da corner colpisce il palo e non riesce a segnare anche grazie all'opposizione di Strakosha. Per la Lazio il pallone più succulento capita sui piedi di Immobile, servito bene da Zaccagni ma non in grado di battere Muslera.

Nella ripresa il copione non cambia: pochi spazi e ancora meno le occasioni per entrambe le squadre e tanta densità in mezzo al campo.

Poco ispirato il reparto offensivo biancoceleste, che non riesce a crearsi un varco verso la porta di Muslera. Il Galatasaray dal canto suo si propone poco, difendendo uno 0-0 che gli regalerebbe il primato nel girone.

Luis Alberto va vicino a sbloccare il risultato a meno di 5 minuti dal termine, ma la conclusione bassa dello spagnolo è leggermente troppo larga.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

LAZIO-GALATASARAY 0-0

MARCATORI: -

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Hysaj 5.5 (63' Lazzari), Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Marusic 6; Milinkovic 6, Leiva 6 (73' Cataldi 6), Basic 6 (73' Luis Alberto 6.5); Pedro 6 (63' Anderson 6), Immobile 5.5, Zaccagni 6. All. Sarri.

GALATASARAY (4-3-3): Muslera 6; Yedlin 6, Nelsson 6, Marcão 6, Van Aanholt 6.5; Antalyali, Kutlu 6 (88' Luyindama sv), Feghouli 5.5 (63' Morutan 6); Babel 5 (63' Kilinc), Diagne 6, Akturkoglu 6 (88' Mostafa sv). All. Terim.

Arbitro: Del Cerro

Ammoniti: Felipe Luiz (L), Arkturkoglu (G), Bayram (G), Kilinc (G)

Espulsi: nessuno