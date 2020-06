Lazio-Fiorentina, Inzaghi: "Vittoria di carattere, siamo in emergenza"

La si riscatta dopo il pesante ko di Bergamo e batte in rimonta una mai doma: secondo posto a -4 dalla consolidato, in attesa delle prossime gare che diranno molto sulle reali possibilità dei capitolini di conquistare lo Scudetto.

Intervistato da DAZN, Simone Inzaghi commenta con soddisfazione la prestazione dei suoi ragazzi, chiamati a dare il massimo in un momento complicato per le tante defezioni.

"E' una vittoria di carattere e di voglia, obiettivamente abbiamo qualche problema a livello numerico. Correa, Radu e Marusic non li avrei schierati se non fossimo stati in emergenza. La Fiorentina è un'ottima squadra molto organizzata, non era semplice. Prima del lockdown potevamo giocare una partita a settimana, ora ci sono tante partite ravvicinate. Ho chiesto un sacrificio in più alla squadra, senza il carattere mostrato nel secondo tempo non avremmo portato a casa il risultato".