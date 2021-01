Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Immobile recuperato

Nella Lazio spazio per Escalante e Marusic, dentro anche Lazzari. Fiorentina con Bonaventura e Venuti, sulla fascia c'è Biraghi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Entrambe vogliono risalire la china per i rispettivi obiettivi. La , nella seconda gara del 2021, vuole dimenticare le ultime deludenti gare per puntare all'Europa, mentre la , reduce da due gare positive, cerca di allontanare la zona calda.

Immobile non è al meglio ma parte titolare, al suo fianco Caicedo, con Pereira in difesa. In mezzo c'è Escalante, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mentre sulle fasce conferma per Marusic e Lazzari. In porta nuovamente titolare Strakosha, retroguardia composta da Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi.

Nella Fiorentina c'è nuovamnete Vlahovic al fianco di Ribery, sulla fascia trana Biraghi a completare il centrocampo con Caceres, Amrabat, Pulgar e Castrovilli. Come di consueto Dragowski in porta, difeso da Milenkovic, Pezzella e Igor.