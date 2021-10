Lazio-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio ospita all'Olimpico la Fiorentina nella 10ª giornata di Serie A: le info sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Fiorentina

Lazio-Fiorentina Data: 27 ottobre 2021

27 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Lazio di Maurizio Sarri ospita allo Stadio Olimpico la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella 10ª giornata di Serie A. I biancocelesti sono imbattuti in casa con 10 punti conquistati grazie a 3 vittorie e un pareggio, i toscani hanno portato a casa tre vittorie e due sconfitte lontano dal 'Franchi'.

Lazio e Fiorentina si affrontano per la 144ª volta in Serie A. I biancocelesti sono leggermente in vantaggio con 55 vittorie rispetto alle 47 dei toscani, che però si sono aggiudicati l'ultimo incrocio lo scorso 8 maggio grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic. L'ultimo successo esterno della Fiorentina sul campo della Lazio è arrivato il 15 maggio 2016: i viola si imposero col risultato di 4-2 grazie alla doppietta di Vecino e alle reti di Bernardeschi e Tello.

La Lazio è reduce dalla sconfitta per 4-1 al 'Bentegodi' contro il Verona, il secondo ko di fila lontano da Roma. La Fiorentina, invece, ha battuto 3-0 il Cagliari, interrompendo la striscia negativa di due partite senza punti. I viola non hanno ancora trovato il pari in questo campionato: la squadra di Italiano ha vinto 5 volte e perso 4.

Quella dell'Olimpico sarà una sfida tra cannonieri. Ciro Immobile guida la classifica marcatori del campionato di Serie A con 8 goal e 2 assist, Dusan Vlahovic insegue con 5 reti e un servizio vincente.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-FIORENTINA

Lazio-Fiorentina si disputerà mercoledì 27 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 20.45.

L'anticipo serale del turno infrasettimanale, Lazio-Fiorentina, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lazio-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Tramite DAZN sarà possibile vedere Lazio-Fiorentina in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale dell'arbitro, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Sul portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Maurizio Sarri recupera Acerbi e Luiz Felipe. I due hanno scontato la squalifica e riprenderanno il loro posto al centro della difesa. In mezzo al campo, Luis Alberto può dare il cambio a Milinkovic-Savic, mentre Basic prenderà il posto di Akpa Akpro. In avanti non ci sarà l'infortunato Mattia Zaccagni: possibile spazio per Raul Moro nel tridente con Felipe Anderson e Immobile.

Nella Fiorentina, tocca ancora a Terracciano tra i pali. In difesa Igor accanto a Milenkovic. Odriozola e Biraghi confermati sulle corsie laterali. In mezzo al campo, la regia è affidata a Torreira, con Bonaventura e Maleh ai lati. Ancora out Pulgar. Italiano ritrova Sottil dopo la squalifica: l'ex Cagliari è in ballottaggio con Saponara per una maglia da titolare nel tridente con Vlahovic e Nico Gonzalez.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

FIORENTINA (4-3-3): Teracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Saponara, Vlahovic, Gonzalez.