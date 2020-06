Lazio-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

La Lazio ospita la Fiorentina nella 28ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi va in cerca del riscatto dopo il k.o. contro l'Atalanta e sfida in casa la per la 28ª giornata di . L'Aquila è 2ª in classifica dietro alla capolista con 62 punti, frutto di 19 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, e ha 4 lunghezze di ritardo dai bianconeri, i toscani occupano il 13° posto a pari merito con il a quota 31 punti, con un cammino di 7 successi, 10 pareggi e 10 sconfitte.

Segui Lazio-Fiorentina in diretta streaming su DAZN

Sono 70 i precedenti fra le due formazioni in Serie A giocati in casa dei capitolini, con 34 vittorie, 22 pareggi e 14 sconfitte. L'ultima vittoria fuoricasa della Fiorentina contro la Lazio risale al 15 maggio 2015, quando i viola di Paulo Sousa superarono 4-2 i biancocelesti di Simone Inzaghi con doppietta di Vecino e goal di Bernardeschi e Tello. Da allora negli ultimi 3 incroci a sono arrivati 2 successi dei capitolini e un pareggio.

La Lazio arriva da una sconfitta in rimonta fuoricasa contro l' , che ha interrotto una striscia senza k.o. di 21 gare, e una serie di 4 vittorie consecutive, la Fiorentina è reduce da una vittoria e 3 pareggi di fila, fra cui il deludente 1-1 casalingo contro il .

Ciro Immobile è il bomber della Lazio e il capocannoniere del campionato di Serie A con 27 goal, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono invece i migliori marcatori della formazione biancoceleste con 6 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

LAZIO-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Fiorentina

Lazio-Fiorentina Data: 27 giugno 2020

27 giugno 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO LAZIO-FIORENTINA

Lazio-Fiorentina si disputerà la sera di sabato 27 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 21.45.

Potrete seguire la sfida Lazio-Fiorentina su DAZN , che trasmetterà la gara in diretta . I clienti potranno vedere la partita in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, o collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lazio-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Chi preferisse potrà vedere Lazio-Fiorentina in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app DAZN e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale si potrà prendere visione degli highlights e dell'evento integrale anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi accompagnerà alla gara con la diretta testuale, dandovi tutte le ultime notizie sulle due squadre e sulle formazioni. Dopo il fischio d'inizio, collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Problemi a centrocampo per Simone Inzaghi, che dopo Lucas Leiva perde anche Cataldi, infortunatosi nella trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. In regia dal 1' dovrebbe esserci Parolo, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali e sulle due fasce Lazzari a destra e Jony a sinistra, visto che Lulic è a sua volta ancora indisponibile. Davanti Correa è affaticato, spazio a Caicedo in coppia con Immobile. In difesa, davanti al portiere Strakosha, è ancora out Luiz Felipe e rischia il forfait Radu: se non dovessero recuperare, è probabile la conferma di Patric nella linea a 3 con l'inserimento di Bastos e la conferma di Acerbi.

Iachini dovrebbe tornare al 3-5-2 ma non avrà a disposizione gli squalificati Chiesa e Caceres. Fra i pali giocherà Dragowski, in difesa rientrerà Milenkovic in una linea a 3 con German Pezzella e Ceccherini. Sulle due fasce si rivedrà a destra Lirola, con Dalbert a sinistra, Pulgar in cabina di regia e Duncan e Castrovilli come mezzali. Davanti la coppia formata da Vlahovic e Ribery, con Cutrone pronto eventualmente a subentrare dalla panchina.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.