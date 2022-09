Lazio-Feyenoord dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio sfida il Feyenoord nella 1ª giornata del Gruppo F di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

LAZIO-FEYENOORD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Feyenoord

Lazio-Feyenoord Data: 8 settembre 2022

8 settembre 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: TV8 (numero 8 digitale terrestre), DAZN , Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite)

TV8 (numero 8 digitale terrestre), , Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: tv8.it, DAZN, Sky Go, NOW

La Lazio di Maurizio Sarri ospita il Feyenoord di Arne Slot nella 1ª giornata del Gruppo F di Europa League. Le due squadre si affrontano per la prima volta nel torneo, in un girone che vede ai nastri di partenza anche i danesi del Midtjylland e gli austriaci dello Sturm Graz.

Segui Lazio-Feyenoord su DAZN. Attiva ora Fra le due formazioni ci sono stati soltanto 2 precedenti in gare ufficiali, entrambi risalenti alla fase a gironi della Champions League 1999/00: gli olandesi sono al momento imbattuti contro i capitolini, avendo riportato un pareggio senza goal in casa e una vittoria di misura all'Olimpico (2-1 con doppietta di Tomasson). Le ultime 3 partite interne della Lazio in Europa sono finite tutte con un pareggio: non è mai accaduto finora che i biancocelesti pareggiassero 4 volte di fila in casa nelle Coppe europee. Per quanto concerne invece la squadra di Rotterdam, nella precedente stagione ha disputato 19 gare di Conference League e ha perso soltanto 2 volte (12 vittorie e 5 pareggi), nell'ultima gara di qualificazione contro gli svedesi dell'Elfsborg e in finale con la Roma.

La Lazio è reduce da una sconfitta di misura in campionato contro il Napoli, mentre il Feyenoord viene da un successo esterno per 3-4 sul campo del Go Ahead Eagles. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Feyenoord: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-FEYENOORD

Lazio-Feyenoord si disputerà la sera di giovedì 8 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 1ª in Europa League fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE LAZIO-FEYENOORD IN TV

I tifosi e gli appassionati avranno diverse possibilità per vedere la sfida Lazio-Feyenoord in tv. La partita sarà trasmessa innanzi tutto in diretta televisiva in chiaro su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre).

Il debutto europeo della Lazio di Sarri potrà essere visto inoltre in diretta streaming su DAZN, visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il match potrà infine essere seguito anche su Sky, che trasmetterà Lazio-Feyenoord sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite).

LAZIO-FEYENOORD IN DIRETTA STREAMING

Tante anche le opzioni per vedere la gara di Europa League, Lazio-Feyenoord, in diretta streaming. La partita potrà essere seguita in chiaro sul sito di TV8.

Gli abbonati Sky con Sky Go e gli utenti DAZN potranno vedere la gara dell'Olimpico su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare precedentemente le rispettive applicazioni, nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

Un'ulteriore possibilità per tifosi e appassionati è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare dell'Europa League agli utenti che acquistano il pass Sport.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lazio-Feyenoord su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky e TV8, invece, la telecronaca della gara di Europa League è stata affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà supportato da Luca Marchegiani nel ruolo di seconda voce.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la sfida Lazio-Feyenoord anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dalle ore che precedono l'inizio della gara avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati minuto per minuto con la descrizione delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-FEYENOORD

Probabile turnover per Sarri, che impiegherà in Europa qualche giocatore che ha avuto basso minutaggio nelle prime giornate di campionato. Fra i pali dovrebbe così trovar spazio Maximiano, con Hysaj terzino sinistro, Lazzari a destra e al centro Casale in coppia con Patric. A centrocampo potrebbe rifiatare Cataldi, dando spazio in cabina di regia al brasiliano Marcos Antonio, affiancato dalle due mezzali Basic e Vecino. In attacco intoccabile Immobile nel ruolo di centravanti, ai suoi lati si candidano a partire dal 1' come esterni offensivi Cancellieri e Zaccagni.

Slot utilizzerà a sua volta il 4-3-3. Davanti tridente d'attacco composto dal centravanti Danilo e dai due esterni alti Walemark e Dilrosun. A centrocampo in regia opererà Szymanski, con Köcku e Timber mezzali. Dietro, davanti al portiere Bijlow, Trauner ed Hancko saranno i due centrali difensivi, mentre Pedersen e Bjorkan agiranno da terzini.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Immobile, Zaccagni.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Köcku, Szymanski, Timber; Walemark, Danilo, Dilrosun.