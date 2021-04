Lazio, Farris sul rigore per il Napoli: "Era gioco pericoloso di Manolas"

Il vice allenatore della Lazio analizza l'episodio del calcio di rigore: "Milinkovic prende la palla. Ci sono state due partite".

Dopo la sofferta vittoria per 4-3 contro il Benevento, la Lazio incassa una pesante sconfitta per 5-2 al Maradona contro il Napoli, sfida che può costare la corsa verso la Champions League.

Novanta minuti perlopiù dominati dal Napoli, con la prima rete che è arrivata su rigore, a causa di una gamba alta di Milinkovic-Savic su Manolas. Non senza proteste, visto che prima del Var review c'era stato un fallo su Lazzari che poteva determinare il rigore per la Lazio.

Episodio che ha inciso sul corso del match, anche se poi il Napoli ha legittimato il suo vantaggio. Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio che ha preso in mano la squadra in assenza di Simone Inzaghi, a 'Sky Sport' ha affermato che sul rigore andava punito Manolas per gioco pericoloso.

"Ci sono state due partite. La prima è durata 5 minuti, fino all'episodio del rigore su Manolas. Io ho giocato poco in A, ho militato in altre categorie. Milinkovic prende il pallone e nel calcio in cui ho giocato io chi abbassa la testa, come Manolas, va punito per gioco pericoloso.

I rigori sono episodi importanti, vanno valutati bene. Dico due partite perché c'era un fallo da ultimo uomo su Lazzari con rigore a nostro favore".

Il vice di Inzaghi si è poi augurato un immediato ritorno del tecnico biancoceleste in panchina dopo i problemi di Covid-19 e ha applaudito il Napoli per la partita che ha giocato.