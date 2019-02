Lazio-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio ospita l'Empoli nel primo anticipo della 23ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Lazio di Simone Inzaghi ospita l'Empoli di Giuseppe Iachini nella 23ª giornata di Serie A. I capitolini sono quinti in classifica assieme a Roma e Atalanta con 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, i toscani occupano il 17° posto con 18 punti e un cammino di 4 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte.

Il bomber Ciro Immobile è il miglior marcatore fra i biancocelesti con 11 goal in 22 presenze, mentre Francesco Caputo è il giocatore più prolifico fra gli azzurri con 11 reti in 22 partite giocate. La Lazio è reduce da 2 sconfitte consecutive e una vittoria nelle ultime 3 giornate, l'Empoli invece ha collezionato 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-EMPOLI

Lazio-Empoli si giocherà giovedì 7 febbraio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 22° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE LAZIO-EMPOLI IN TV E STREAMING

La partita Lazio-Empoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-EMPOLI

Simone Inzaghi ritrova Milinkovic-Savic dopo la squalifica, ma perde per lo stesso motivo Parolo e dovrà rinunciare anche agli infortunati Lukaku e Wallace, mentre è quasi recuperato - ma solo per la panchina - Luiz Felipe. Grandi problemi dalla trequarti in su, visto che sono da valutare Correa (ko nella rifinitura pre-Frosinone), Luis Alberto uscito anzitempo allo 'Stirpe', ed anche Immobile, alle prese con un fastidio al flessore: qualora non recuperi nessuno, possibile impiego di Milinkovic-Savic a supporto di Caicedo, con l'inserimento di Berisha in mediana e Lulic utilizzato da mezzala. Al momento Correa sembra il più vicino ad esserci, in questo caso sarebbe lui a fare coppia con Caicedo. In difesa, davanti al portiere Strakosha, terzetto obbligato con Bastos, Acerbi e Radu- A destra Romulo potrebbe rilevare Marusic, ballottaggio in cabina di regia fra Lucas Leiva e Badelj.

Iachini avrà ancora indisponibile per infortunio La Gumina, mentre è quasi recuperato Capezzi. A livello tattico l'allenatore marchigiano riproporrà il 3-5-2. Veseli, Silvestre e Rasmussen comporranno la linea difensiva, anche se il danese potrebbe avere un turno di riposo a favore del nuovo arrivato Dell'Orco. A centrocampo Di Lorenzo e capitan Pasqual presidieranno le fasce, in mezzo al campo Bennacer agirà da regista, con Krunic e Traoré mezzali. In attacco, infine, il brasiliano Farias affiancherà il bomber Caputo. Possibile avvicendamento tra i pali: Dragowski in corsia di sorpasso su Provedel.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Berisha, Lucas Leiva, Lulic, Durmisi; Milinkovic-Savic; Caicedo.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Farias, Caputo.