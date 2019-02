Lazio-Empoli, le formazioni ufficiali: Immobile e Alberto neanche in panchina, c'è Caicedo

Le formazioni ufficiali di Lazio-Empoli: Simone Inzaghi rinuncia a Immobile, al suo posto Caicedo con Correa. Escluso anche Luis Alberto.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Empoli, anticipo del giovedì (causa indisponibilità dell'Olimpico) della 23esima giornata di Serie A:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic, Leiva, Berisha, Lulic; Caicedo, Correa.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Farias, Caputo.

Doppia assenza nell'undici titolare dei biancocelesti: Immobile e Luis Alberto danno forfait e non vanno nemmeno in panchina. Coppia dunque con Caicedo e Correa, mentre rientra dalla squalifica Milinkovic-Savic a centrocampo. Out per la stessa ragione c'è Parolo, sostituito da Berisha, con Leiva al centro dei tre. Sulle corsie Romulo e Lulic, dietro difesa a tre con Bastos, Acerbi e Radu davanti a Strakosha.

Un cambio nell'Empoli rispetto all'undici sceso in campo con il Chievo: Iachini lancia il nuovo acquisto Dell'Orco nella difesa a tre davanti a Provedel, con Veseli e Silvestre. Panchina per Rasmussen. Centrocampo e attacco confermati: Di Lorenzo e Pasqual sulle corsie, Krunic e Traoré interni, Bennacer in mezzo. Farias e Caputo compongono il tandem offensivo.