Lazio-Empoli, Inzaghi sugli infortunati: "Speranze per Immobile e Luis Alberto"

Simone Inzaghi fa il punto sugli infortunati prima di Lazio-Empoli: "Immobile e Luis Alberto da valutare, Luiz Felipe in gruppo. Correa può giocare".

Infermeria affollata in casa Lazio che giovedì affronterà l'Empoli nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A e solo tre giorni dopo la trasferta di Frosinone.

Simone Inzaghi in conferenza stampa non si è sbilanciato sui tanti giocatori in dubbio ma le condizioni di Immobile e Luis Alberto, entrambi usciti doloranti dalla gara di lunedì scorso, non destano preoccupazione.

"E' normale che in questo momento ci sia un po’ di stanchezza fisica perché abbiamo giocato tanto. Le condizioni di Ciro Immobile e Luis Alberto andranno verificate: li abbiamo rivisti ieri. Domani svolgeremo un piccolo allenamento ed a primo impatto sembra che non ci siano lesioni per entrambi: ci sono speranze per vederli in campo domani, ma giocando tra ventiquattro ore dovremo verificare come riposeranno nella notte e come svolgeranno le ultime due sedute".

Chi invece contro l'Empoli dovrebbe rientrare tra i convocati è Luiz Felipe, out contro Juventus e Frosinone dopo l'infortunio subito a Napoli.

"Ha svolto parzialmente le sedute di lunedì e martedì e oggi rientrerà in gruppo. Spero di convocarlo per la gara di domani. Sapevamo che il calendario sarebbe stato fitto andando avanti sui tre fronti e ne siamo contenti. Non sapevamo di dover giocare di giovedì la gara con l’Empoli fino a 20 giorni fa, considerando che giovedì siamo scesi in campo a Milano ed a Frosinone lunedì scorso, ci sarebbe piaciuto giocare nel weekend".

Infine allarme rientrato anche per Correa che lunedì era rimasto fuori per precauzione ma contro l'Empoli potrebbe giocare dall'inizio.