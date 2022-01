Lazio-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Empoli

• Data: Giovedì 6 gennaio 2022

• Orario: 14.30

• Canale tv: DAZN

• Streaming: DAZN

Il 2022 della Lazio di Maurizio Sarri si apre con la sfida casalinga contro l'Empoli. Nel ventesimo turno della Serie A 2021/2022, la formazione biancoceleste ospita allo Stadio Olimpico i toscani guidati da Aurelio Andreazzoli.

Qualificata ai sedicesimi di finale di Europa League, dove affronterà il Porto, la Lazio è all'ottavo posto al giro di boa. I biancocelesti di Sarri hanno raccolto 31 punti - con nove vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte - e ha sette punti di ritardo dal quarto posto, occupato al momento dall'Atalanta di Gasperini.

Girone d'andata sorprendente da parte dell'Empoli, alle spalle proprio dei biancocelesti con 27 punti al nono posto, in coabitazione con il Bologna. Andamento altalenante per la squadra di Andreazzoli che ha raccolto solo 10 punti in casa, al Castellani, rispetto ai 17 in trasferta.

La Lazio è reduce da due successi di fila, entrambi per 3-1. I biancocelesti hanno chiuso il 2021 con le vittorie contro il Genoa in casa e il Venezia in trasferta. L'Empoli, invece, ha conquistato appena un punto negli ultimi 180 minuti: dopo il pari sul campo dello Spezia è arrivata la sconfitta per 4-2 in casa contro il Milan.

Lazio ed Empoli si sono affrontate nella prima giornata della Serie A 2021/2022 lo scorso 21 agosto 2021. A conquistare i tre punti al 'Castellani' furono i biancocelesti dell'ex Sarri: dopo la rete di Bandinelli, i capitolini riuscirono a ribaltare il risultato grazie ai goal di Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile su calcio di rigore.

Quella tra Lazio ed Empoli sarà la sfida numero 28. I precedenti sono in favore dei biancocelesti con 16 vittorie; 6 i pareggi e 5 le vittorie dell'Empoli.

Tutto su Lazio-Empoli: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-EMPOLI

La sfida tra Lazio ed Empoli è in programma giovedì 6 gennaio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:30.

DOVE VEDERE LAZIO-EMPOLI IN TV

La sfida tra Lazio ed Empoli, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

LAZIO-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Su DAZN sarà possibile godersi Lazio-Empoli in streaming attraverso la suddetta applicazione, disponibile per dispositivi portatili con sistema operativo iOS o Android; oppure da pc collegandosi al sito ufficiale e accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca della sfida tra Lazio ed Empoli è affidata a Riccardo Mancini, con Dario Marcolin al commento tecnico.

Potrete seguire live Lazio-Empoli anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-EMPOLI

Nella Lazio, Acerbi e Hysaj provano il recupero in extremis dopo i problemi fisici a fine 2021. Buone notizie per Sarri: il tecnico biancoceleste avrà a disposizione anche Ciro Immobile, guarito dal Covid-19 dopo la positività che lo ha costretto a saltare le sfide contro Genoa e Venezia.

Dall’altra parte, Andreazzoli deve rinunciare solo al lungodegente Haas. Solito dubbio in avanti per i toscani: Di Francesco e Cutrone si giocano una maglia da titolare accanto a Pinamonti.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Parisi, Tonelli, Luperto, Marchizza; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli