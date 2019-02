Lazio, emergenza infortuni: Luis Alberto a rischio Derby, Luiz Felipe fuori un mese

La Lazio si presenta a Genova senza nove giocatori: gli ultimi infortunati sono Luis Alberto e Luiz Felipe, il difensore rischia un mese di stop.

E' allarme rosso alla Lazio che oggi si presenta a Genova senza nove giocatori, tutti infortunati. Gli ultimi della lista sono Luis Alberto e Luiz Felipe, quest'ultimo appena rientrato dopo il problema muscolare accusato a Napoli e di nuovo ko.

I due si aggiungono all'elenco che comprendeva già Bastos, Wallace, Durmisi, Parolo, Milinkovic-Savic, Berisha e Lukaku. Tutti neppure convocati per la gara contro il Genoa.

Luis Alberto, secondo i primi esami effettuati dopo l'infortunio subito in Europa League, avrebbe riportato uno stiramento e in base a quanto scrive 'Il Corriere dello Sport' sarebbe a forte rischio per il Derby in programma il 2 marzo mentre salterà sicuramente il ritorno di Siviglia e l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Peggio potrebbe andare a Luiz Felipe, fermatosi sabato durante l'allenamento di rifinitura e per il quale si teme un altro mese di stop.

Chi invece dovrebbe tornare almeno tra i convocati per la gara di mercoledì prossimo contro il Siviglia è Milinkovic-Savic, mentre Lucas Leiva fa parte del gruppo partito per Genova ma non giocherà a causa di un problema alla caviglia.

Infine c'è il nodo Immobile, ufficialmente recuperato e arruolabile già contro il Genoa ma sulla cui presenza in campo dal 1' resta più di un dubbio: sarà il caso di rischiarlo in vista dei prossimi impegni?

La Lazio infatti è attesa da un calendario molto complicato che da qui a fine marzo la metterà di fronte a Siviglia (Europa League), Milan (Coppa Italia), Roma, Fiorentina e Inter in campionato.