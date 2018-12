Lazio-Eintracht, turnover totale: Correa centravanti, Luis Alberto titolare

La Lazio è già qualificata ai sedicesimi di Europa League e Simone Inzaghi pensa all'esperimento Correa centravanti, accanto a lui Luis Alberto.

Stasera la Lazio sarà impegnata in casa contro l'Eintracht per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League, in una partita che in realtà ha davvero poco da dire.

I biancocelesti sono già qualificati ai sedicesimi come secondi del loro gruppo mentre l'Eintracht, capace di conquistare fin qui ben 15 punti, è sicuro del primo posto.

Ecco perché Simone Inzaghi potrebbe sfruttare l'occasione per fare qualche esperimento di formazione soprattutto in attacco, dove non ci sarà Ciro Immobile

Al suo posto infatti non dovrebbe giocare Caicedo, che partirà dalla panchina insieme al giovane Rossi, bensì Correa che dovrebbe essere utilizzato come centravanti in coppia con Luis Alberto.

A centrocampo il regista invece sarà Cataldi, accanto al quale agiranno Murgia e Berisha. Lucas Leiva è stato invece escluso dalla lista dei convocati, nella quale era stato inizialmente inserito, per far spazio a Parolo.

L'unico stakanovista è ancora una volta Francesco Acerbi, sempre in campo dal Sassuolo-Lazio del 18 ottobre 2015 quando ancora vestiva la maglia neroverde. In porta nuova occasione per Proto.

L'Eintracht dovrebbe rispondere con un 3-5-2 a specchio in cui Haller e Jovic comporranno la coppia d'attacco.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto; Correa.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-5-2): Ronnow; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, Willems, Gacinovic, Stendera, Tawatha; Haller, Jovic.