Lazio-Eintracht: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Certe dell’approdo ai sedicesimi di Europa League, Lazio ed Eintracht si sfidano all’Olimpico: le info sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Reduce dall’incredibile pareggio in campionato contro la Sampdoria, la Lazio torna a concentrarsi sull’Europa. La compagine biancoceleste infatti, si appresta ad incontrare l’Eintracht Francoforte nell’ultima sfida della fase a gironi dell’Europa League.

Un match, quello che vedrà impegnati i ragazzi di Simone Inzaghi, che di fatto non mette in palio punti importanti ai fini del passaggio del turno. Nel Gruppo H la situazione è già ampiamente cristallizzata visto che i tedeschi, che hanno vinto tutte e cinque le partite disputate, hanno già matematicamente assicurato il primo posto in classifica (15 i punti messi in cascina), mentre i capitolini, con tre vittorie e due sconfitte e 9 punti totali, sono già certi del secondo posto.

Quella con l’Eintracht sarà quindi una partita che mette soprattutto in palio la possibilità per la Lazio di riprendere confidenza con quella vittoria che è mancata nelle ultime cinque uscite tra coppa e campionato.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-EINTRACHT

Lazio-Eintracht si giocherà giovedì 13 dicembre allo stadio Olimpico di Roma. Fischio d’inizio programmato alle 18.55. A dirigere la contesa sarà l’arbitro turco Halil Umut Meler.

DOVE VEDERE LAZIO-EINTRACHT IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà protagoniste Lazio e Eintracht Francoforte sarà visibile sia su TV8 che su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go e TV8.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-EINTRACHT

Come già accaduto contro l’Apollon, Simone Inzaghi, a qualificazione già acquisita, dovrebbe affidarsi ad un ampio turnover. Nel terzetto di difesa davanti a Proto, Acerbi dovrebbe essere l’unico ‘titolarissimo’ presente, a completare il reparto saranno Luiz Felipe e Bastos.

A centrocampo, Lucas Leiva è tornato a disposizione ma non verrà rischiato, probabile presenza in cabina di regia quindi per Cataldi, con Berisha e Murgia in posizione di interni e Basta e Durmisi chiamati a presidiare le fasce. In avanti, Correa sembra certo di una maglia da titolare, al suo fianco ci sarà uno tra Caicedo e Luis Alberto.

Hutter potrebbe rispondere con un 3-4-1-2 nel quale Falette trova spazio nel trio di difesa. In avanti, Rebic contende una maglia da titolare a Jovic, mentre dovrebbe esserci Gacinovic in posizione di trequartista.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Basta, Berisha, Cataldi, Murgia, Durmisi; Correa; Caicedo.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Tawatha; Gacinovic; Haller, Jovic.