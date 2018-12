Lazio-Eintracht, le pagelle: Correa non basta, Gacinovic stellare

Nella Lazio buone le prove di Acerbi, Luis Alberto e Correa, deludono Caceres e Berisha. Nell’Eintracht Gacinovic su tutti.

LAZIO

PROTO 6: Poco chiamato in causa, non può nulla in occasione dei goal di Gacinovic ed Haller.

BASTOS 5,5: Ci mette il fisico, a volte però non basta. Spesso impreciso quando si tratta di ripartire.

LUIZ FELIPE 5,5: Macchia una buona prestazione perdendosi Haller nell’occasione del raddoppio tedesco. In precedenza qualche buona chiusura ed un secondo tempo migliore del primo.

ACERBI 6,5: E’ il migliore nella retroguardia biancoceleste, chiude una partita senza sbavature. Protagonista nell’azione della rete di Correa.

CACERES 5: Da un giocatore come lui ci si attende sempre qualcosa di più. Non riesce a spingere sulla sua fascia di competenza. (75’ ROSSI SV)

MURGIA 6: Avvio timido, ma prestazione in crescendo. E’ il più lucido tra i centrocampisti biancocelesti.

CATALDI 5: Non riesce a prendere per mano la squadra. Si vede poco in fase di impostazione, prova non brillante in cabina di regia.

BERISHA 5: Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Il goal che porta al pareggio di Gacinovic nasce da un suo errore. (75’ LULIC SV)

DURMISI 5,5: Nel primo tempo ci prova una volta dalla distanza, di fatto è l’unico sussulto della sua partita. Tanta volontà ma poca spinta.

LUIS ALBERTO 6: Si accende ad intermittenza, ma quando lo fa lascia intravedere sprazzi della sua classe. In ripresa, sforna uno splendido assist per Correa.

CORREA 6,5: Nel primo tempo fatica a dettare la profondità, nella ripresa però migliora decisamente. Molto movimento e un goal da attaccante vero.

EINTRACHT FRANCOFORTE