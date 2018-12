Lazio-Eintracht, le formazioni ufficiali: Correa fa il centravanti

Inzaghi schiera la solita formazione di riserva, con varie seconde scelte: in attacco Correa è sostenuto da Luis Alberto, Caceres esterno destro.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto; Correa. All. Inzaghi

EINTRACHT (4-4-1-1): Ronnow; Da Costa, Russ, Falette, Willems; Muller, Gelson Fernandes, Hasebe, Tawatha; Gacinovic; Haller. All. Hutter

Nella Lazio, Simone Inzaghi opera il solito turnover imbottendo la formazione biancoceleste di riserve: in campo i vari Proto, Caceres, Murgia, Cataldi e Berisha. In attacco niente punta pesante: Correa giocherà da falso nove, sostenuto da Luis Alberto.

Anche l'Eintracht cambia qualcosa rispetto al proprio undici abituale: in porta c'è Ronnow e non Trapp, fuori anche il talento Jovic. Attacco con un centravanti mobile come Haller, sostenuto da Gacinovic. Hasebe, in difesa nel match d'andata, viene schierato a centrocampo.