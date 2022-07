Lazio e Siviglia lavorano a uno scambio: Luis Alberto e Oliver Torres nella trattativa

Il club andaluso è sulle tracce del centrocampista dei biancocelesti, cresciuto nel vivaio del Nervión: alla Lazio piace Oliver Torres.

Dopo vari tentativi nelle scorse sessioni di mercato, ora il ritorno di Luis Alberto al Siviglia potrebbe diventare realtà. Il centrocampista della Lazio, che ha aperto più volte in passato a un ritorno al Ramón Sánchez-Pizjuán, nel club in cui è cresciuto, può lasciare la Capitale e la Serie A dopo sei anni per tornare in Liga.

Secondo le informazioni di GOAL, l'interesse del Siviglia per il centrocampista spagnolo è confermato anche se al momento il club andaluso deve fare i conti con ostacoli dal punto di vista economico e tecnico, con tanti calciatori già presenti in rosa nello stesso ruolo di Luis Alberto.

Il classe 1992 piace da tempo all'allenatore del Siviglia Julen Lopetegui, colui che lo ha fatto esordire con la Spagna. Al momento, però, la valutazione del cartellino da parte della Lazio risulta proibitiva per le casse della società iberica.

A sbloccare l'operazione potrebbe essere Oliver Torres, centrocampista classe 1994 in forza al Siviglia e che piace molto ai biancocelesti. Come appreso da GOAL, Il club di Lotito vorrebbe inserire nell'operazione il cartellino del calciatore e abbassare il conguaglio economico nell'operazione che riporterebbe Luis Alberto a Siviglia.

Al momento l'operazione è ancora da imbastire. Il Siviglia non può investire ingenti somme di denaro fino a quando non perfezionerà la cessione di Jules Koundé. Finora, infatti, il club spagnolo non ha ancora formalizzato una proposta ufficiale per Luis Alberto.

L'altro ostacolo della trattativa è rappresentato dalla volontà di Oliver Torres. Il centrocampista non vorrebbe lasciare il Siviglia e la Spagna ma al contrario vorrebbe giocarsi le sue chance con il club andaluso durante il precampionato per scalare le gerarchie di Lopetegui. Servirà una proposta importante dal punto di vista economico e tecnico da parte della Lazio per far cambiare i suoi piani.

Secondo alcune indiscrezioni, nell'operazione Siviglia-Luis Alberto il conguaglio economico in favore della Lazio dovrebbe essere di circa 10 milioni di euro, a cui viene aggiunto il cartellino di Oliver Torres.

In questo senso, l'inserimento nell'operazione del cartellino del centrocampista potrebbe favorire il ritorno al Siviglia di Luis Alberto, sia dal punto di vista economico che tecnico, con il classe 1994 che gli farebbe spazio nella rosa a disposizione di Lopetegui.