Lazio, è allarme Covid: alla rifinitura mancano in 10 tra cui Immobile

Ciro Immobile, Luis Alberto e altri 8 non partecipano all'allenamento in attesa dell'esito dei tamponi. Lazio col fiato sospeso in attesa di Bruges.

La classifica del girone sorride dopo la vittoria contro il , la situazione sanitaria preoccupa. Alla vigilia della gara in programma domani sera in casa del Bruges, la rimane col fiato sospeso: 10 elementi della rosa della prima squadra non hanno preso parte alla rifinitura.

Della lista degli assenti fanno parte i titolarissimi Immobile, Luis Alberto, Strakosha, Lucas Leiva, Lazzari e Luiz Felipe, oltre a Cataldi, Andreas Pereira, Djavan Anderson e al giovane Armini. Assente anche Escalante, fermato da un guaio muscolare. Nessun comunicato ufficiale da parte del club biancoceleste, ma l'allarme Covid è già scattato.

Secondo 'Sky Sport', infatti, le assenze sono da considerarsi di tipo precauzionale in attesa che venga reso noto l'esito dei tamponi effettuati ieri mattina per conto dell'UEFA. Soltanto in un secondo momento, dunque, si avrà un quadro più chiaro della situazione sanitaria all'interno della rosa di Simone Inzaghi.

All'allenamento odierno, così, hanno preso parte soltanto 12 giocatori. Tra questi alcuni titolari come Acerbi e Milinkovic-Savic, ma anche alcuni elementi della Primavera aggregati alla prima squadra.

La formazione provata dal tecnico in vista della sfida di domani sera è dunque piena zeppa di seconde scelte: in porta Reina, difesa a tre composta da Patric, Hoedt e Acerbi, con Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic e Fares in mezzo al campo e la coppia d'attacco Correa-Caicedo.