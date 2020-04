Lazio, Diaconale ai tifosi juventini: "Mi danno il pretesto per la polemica..."

La situazione italiana è ancora di piena emergenza, ma i vertici del calcio mondiale stanno studiando modi e tempi per la ripresa delle attività, a partire proprio dagli allenamenti dei giocatori. Su questo delicato tema si è espresso ancora Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della , che punta ancora il dito contro l'ambiente .

Nell'ambito del suo 'Taccuino biancoceleste', Diaconale ha puntato il dito contro il popolo bianconero:

"Debbo ammettere che sono molto affezionato a certi tifosi delle Juventus perché mi danno sempre il pretesto per imbastire un po’ di polemica intesa non come guerra senza quartiere, ma solo come un tranquillo confronto di idee".