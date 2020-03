Lazio all'attacco, Diaconale: "Stop al campionato? Ci sono altri interessi"

Nel pieno caos legato all'emergenza Coronavirus, la alza la voce. Lo fa attraverso Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione del club, che attraverso Facebook lancia bordate al sistema calcio italiano.

Il dirigente, nell'ambito della sua rubrica 'Taccuino Biancoceleste', pubblica un post - intitolato 'Il sogno dei due scudetti' - dai contenuti duri.

"Da fronteggiare non c’è solo la paura da Coronavirus. Almeno per quanto riguarda i tifosi della Lazio c’è una seconda preoccupazione che serpeggia sempre più insistente e che, tanto per rimanere nel clima da emergenza sanitaria in atto, potrebbe venire definita come il frutto della sindrome da scudetto negato del 1915".

"La paura, in altri termini, è che il campionato in corso faccia la fine di quello interrotto dallo scoppio della Grande Guerra e che come allora l’interruzione divenne l’occasione per negare alla Lazio il riconoscimento di uno scudetto conquistato sul campo, una eventuale interruzione dell’attuale campionato a causa del coronavirus possa impedire alla Lazio di oggi di conquistare quello scudetto verso cui viene al momento proiettata dai brillanti risultati che l’hanno portata al vertice della classifica ad un solo punto dalla ".