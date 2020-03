Lazio, Diaconale precisa: "I giocatori della Juve ancora in quarantena quando tornano"

Continua a far discutere la gestione dell'emergenza Coronavirus tra le varie società italiane: negli ultimi giorni si è parlato tanto delle partenze da parte dei giocatori della nei rispettivi paesi d'origine, oggi il portavoce di Claudio Lotito torna a esprimere il proprio parere a riguardo.

Arturo Diaconale, portavoce del presidente della , ha parlato ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo':

“La tutela della salute dei giocatori è maggiore se vengono lasciati nelle proprie case seguendo le indicazioni mandate per email oppure è maggiore in un ambiente sanificato, dove c’è il massimo controllo medico? Faccio un esempio, non per polemica: la Juventus ha una serie di giocatori che si sono allontanati da , che quando tornano devono sottoporsi a un periodo di quarantena obbligatorio. Anche altre squadre si trovano situazioni analoghe, credo sia più che legittimo lasciare la responsabilità alle singole società, la Lazio aveva fissato la ripresa oggi rimandandola a data da destinarsi. In un momento di sacrifici, ognuno deve fare il suo”.