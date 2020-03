Lazio, Diaconale punge la Juventus: "Scudetto d'ufficio e possono dedicarsi alla Champions…"

Nel suo consueto appuntamento con la rubrica 'Taccuino biancoceleste' su Facebook, Arturo Diaconale torna a parlare e lo fa senza peli sulla lingua: il tema principale è ovviamente la ripresa del campionato che, ad oggi, sembra una chimera.

Il portavoce di Claudio Lotito ha precisato le intenzioni della in merito, lanciando anche una frecciata nemmeno tanto velata alla , seppur il club bianconero non venga nominato nel post.

"Le polemiche per spiegare che il legittimo interesse della Lazio a finire regolarmente il campionato non nasce dalla pretesa di vincere lo scudetto a tavolino, ma solo dalla speranza di poterlo conquistare sul campo e per rilevare come questo interesse abbia la stessa legittimità di quello di chi vorrebbe annullare il campionato in corso o per avere lo scudetto d’ufficio e potersi dedicare solo alla Champions o per evitare una rovinosa retrocessione".