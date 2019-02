Lazio derisa su Sky, il club: "Interverremo formalmente contro l'azienda"

Durante la notte degli Oscar, l'attrice Michela Andreozzi si è lasciata andare a qualche battuta contro la Lazio: ora il club promette battaglia.

Cosa c'entra la notte degli Oscar con il calcio? C'entra, se qualche battuta discutibile fa nascere una polemica che coinvolge direttamente un club di Serie A: la Lazio. La quale è stata tirata in ballo in maniera poco simpatica durante l'evento appena andato in scena a Los Angeles e presentato da Sky.

Dagli studi Sky ha seguito l'evento il giornalista Francesco Castelnuovo, accompagnato da un'ospite d'eccezione come la regista, attrice e sceneggiatrice Michela Andreozzi. Ed è proprio lei ad aver fatto infuriare la Lazio e i suoi tifosi al momento di commentare il film 'Roma', di Alfonso Cuaron, regista che ha conquistato tre premi (regia, fotografia e miglior film straniero).

La Andreozzi ha infatti immaginato una versione italiana di Cuaron, tirando in ballo proprio la Lazio. Dalla locandina, raffigurante delle pecore accanto al Colosseo, alla trama: quella di una colf che abbandona Giorgio Chinaglia per andare a lavorare per Bruno Conti. "E qui scoppia una faida, tutta ambientata nel mondo della Lazie", ha detto l'attrice. Apriti cielo. Proteste a non finire sono arrivate alla Andreozzi, che si è dovuta giustificare su Facebook.

Non posso credere davvero che una battuta leggerissima sul calcio sia stata presa così sul serio. Primo: Tifo Napoli! Secondo: quando prendo in giro la Lazio prendo in giro mio fratello. Terzo: se pure la battuta non è stata capita o piaciuta, non c'è bisogno di insultare la persona o di augurarle spiacevoli punizioni corporali. CHIEDO SCUSA agli amici laziali - come mio fratello - che si sono offesi (anche se non capisco perché): sarebbe bello avere un tifo meno aggressivo, anche sui social! Siate felici!

Le scuse della Andreozzi, evidentemente, non sono però risultate sufficienti alla Lazio, che a 'Lazio Style Radio', attraverso le parole del direttore della comunicazione Stefano De Martino, ha annunciato di non voler sotterrare l'ascia di guerra nei confronti di Sky.

"Non conosco Michela Andreozzi, ma ho saputo che ha parlato della Lazio in modo irriverente, usando il termine 'Lazie' in modo dispregiativo. Mi infastidisce che tutto ciò arrivi da una piattaforma come Sky. E quindi abbiamo preparato un intervento formale contro l'azienda".

La gaffe della Andreozzi rischia dunque di portare a conseguenze probabilmente inaspettate al momento del siparietto sulla Lazio. Da capire ora se il club biancoceleste deciderà di andare fino in fondo nei confronti di Sky. Intanto, perfino la notte degli Oscar offre l'aggancio per una polemica legata al calcio.