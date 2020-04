Da meteora alla Lazio a deejay, Mendieta: “A Roma non mi diedero tempo”

L’ex centrocampista della Lazio, Mendieta, ricorda: “Alla Lazio mi serviva tempo. La musica la mia fuga dalla realtà”.

Quando nell’estate del 2001 la versò nelle casse del qualcosa come 90 miliardi di lire, pur di far suo Gaizka Mendieta, furono in molti a pensare che quello messo a segno dalla società capitolina fosse uno straordinario colpo di mercato.

In realtà, il centrocampista spagnolo in solo in rari casi è riuscito a sfornare prestazioni di alto livello e la sua esperienza a si è di fatto chiusa dopo appena una stagione priva di acuti.

Mendieta, in un’intervista rilasciata a Sportweek, ha ricordato la sua parentesi biancoceleste.

“Alla Lazio giocavo e non giocavo. Una volta ero titolare, l’altra volta finivo in panchina. Mi servivano tempo e continuità”.

Oggi, colui che venne ribattezzato ‘Mister 90 miliardi’ vive a Londra e si dedica a svariati interessi.

“Ho aperto anche dei ristoranti nel Regno Unito, la mia seconda casa. Stavolta il tempo non mi manca, come le idee. Amo la pittura, ma per ora è un hobby”.

Tra le grandi passioni di Mendieta c’è la musica ed infatti lavora anche come deejay.

“Lo facevo anche quando giocavo. Una volta, a Valencia, misi un cappello e raggiunsi un amico in consolle. Non potevo farmi riconoscere, così mi camuffai e nessuno se ne accorse. Era la mia fuga dal pallone”.

Quella di Mendieta era una Lazio ricca di fuoriclasse.

“Insieme a me arrivano altri giocatori. La Lazio era una big, ma quando ci sono tanti cambi le cose non vanno bene. In panchina c’era Zoff, poi Zaccheroni. Non mi hanno dato il tempo di adattarmi alla . Ricordo Mihajlovic e Simeone, due grandi campioni. Mando un abbraccio a Sinisa, vincerà la sua battaglia. Infine Inzaghi, sta facendo cose fantastiche. Il suo lavoro è da dieci e lode, lo riconoscono tutti, la squadra sta lottando per lo scudetto In più c’è Luis Alberto, con lui la Lazio ha fatto un bel colpo”.

Nonostante un’esperienza non esaltante, Mendieta ricorda Roma con grande affetto.